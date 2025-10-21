En Villaverde
Detenido un hombre por la muerte a puñaladas de una joven de 21 años en Madrid
No se descarta que se trate de un caso de violencia machista
Javier Niño González
La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor del apuñalamiento de una joven de 21 años en un domicilio del distrito madrileño de Villaverde, en la calle de Los Astilleros, 3.
Según ha informado la Jefatura Superior de Policía y Emergencias Comunidad de Madrid 112, los hechos tuvieron lugar sobre las 15:00 horas de este lunes, cuando los servicios de emergencia recibieron un aviso y encontraron a la víctima ya fallecida en este domicilio y con varias heridas de arma blanca.
Esta madrugada, los investigadores, que no descartan que se trate de un caso de violencia machista, han localizado al presunto autor en un piso de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz y han procedido a su detención.
