Investigación
Cinco detenidos en Barcelona por matar a un menor en septiembre durante una pelea
Los Mossos descartan que se trate de una pelea entre bandas juveniles
Germán González
Los Mossos d'Esquadra han detenido a tres hombres y dos mujeres por su presunta relación con la muerte por arma blanca de un menor el pasado 8 de septiembre en Barcelona, un crimen que tuvo lugar en la calle Antoni de Capmany del distrito de Sants Montjuïc. La policía catalana descarta que el crimen esté relacionado con un enfrentamiento entre grupos juveniles y apunta a una pelea entre jóvenes.
Dos de los arrestados son menores. Los Mossos los atraparon entre el pasado 17 de octubre y este lunes. La víctima murió tras recibir varias heridas por arma blanca. Uno de sus acompañantes también resultó herido, presuntamente por el ataque que recibió de otro de los arrestados con un cuchillo. Los Mossos indagan la participación de cada uno de los cinco arrestados, que tienen entre 16 y 20 años, en esta pelea mortal.
La misma noche del crimen, agentes de la policía científica inspeccionaron la zona en busca de indicios mientras que los investigadores iban preguntando a posibles testigos. Así, consiguieron identificar a los sospechosos y pudieron localizarlos. Los arrestos tuvieron lugar en Barcelona y Hospitalet de Llobregat el pasado fin de semana.
Este lunes pasaron a disposición judicial dos hombres y una mujer mientras que los otros dos lo hicieron ante la Fiscalía de Menores.
Suscríbete para seguir leyendo
- Armin Heinemann: «Solo se puede alcanzar la felicidad si uno está en paz con el dolor y el sufrimiento»
- Oportunidad: piso de más de 100 metros cuadrados en Ibiza
- Alarma por la convocatoria de un botellón en Ibiza para niños desde 11 años
- UD Ibiza, se acabó el culebrón: Paco Jémez sale, Miguel Álvarez entra
- Confirmada la condena a Endesa por una explosión en Ibiza hace 15 años
- Un intento de violación, un macabro hallazgo, ahogados y un drogado liándola en un balcón: verano de 2025 en una playa de Ibiza
- Los bomberos de Ibiza alucinan con su último trabajo: 'Un rescate diferente
- La continuidad de Paco Jémez en la UD Ibiza, en el aire