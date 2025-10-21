El abogado del presunto yihadista de Algeciras apoya que pase "muchos años" en un psiquiátrico

El abogado de Yassine Kanjaa, el presunto yihadista acusado de asesinar con un machete al sacristán Diego Valencia y de intentarlo con el sacerdote Antonio Rodríguez en sendas iglesias de Algeciras (Cádiz) en 2023, ha pedido al tribunal que le imponga una medida de internamiento psiquiátrico, aunque sea "durante muchos años", antes que condenarlo a una pena de cárcel.

Así lo ha expuesto la defensa de Kanjaa, para quien la Fiscalía pide 50 años de cárcel por un delito de asesinato terrorista y otro en grado de tentativa y lesiones terroristas, antes de que el juicio celebrado en la Audiencia Nacional quedara visto para sentencia sin que el acusado, que ya rehusó declarar, haya querido hacer uso de su derecho a la última palabra.

Esta última sesión se ha centrado, por tanto, en el informe definitivo del abogado de Kanjaa, que ha pedido que a su cliente se le aplique la eximente completa por la enfermedad mental que tiene diagnosticada (esquizofrenia paranoide) y que, según su tesis, fue lo que le llevó a cometer estos crímenes en pleno brote psicótico sin ser consciente de lo que hacía. "Soy plenamente consciente de la gravedad de los hechos protagonizados por mi defendido, pero creo que en el momento de los hechos tenía una enfermedad mental que le impedía discernir lo que estaba bien de lo que estaba mal, o lo que era delito o lo que no. Tenía sus capacidades cognitivas anuladas", ha asegurado.

Por eso, teniendo en cuenta estas circunstancias, ha abogado por que sea internado en un centro psiquiátrico y se le aplique "una medida terapéutica, y si llega un día en que los médicos consideran que ya no es un peligro para él ni para los demás" se le deje en libertad con una supervisión ambulatoria. "Soy plenamente consciente de que puede estar años internado, pero creo que no debe estar preso", ha subrayado el abogado, al insistir en que su cliente "no es responsable" de lo sucedido debido a su enfermedad.

Ha rechazado también que su cliente actuara tras un proceso de radicalización, como han defendido la Fiscalía y las acusaciones populares basándose en un informe policial. Ha admitido, no obstante, que dos meses antes de los ataques Kanjaa se convirtió en una persona "extremadamente religiosa", pero ha considerado que no llegó a convertirse en lo que se puede considerar "un extremista islamista" o yihadista.

Con este argumento ha discutido la finalidad terrorista de su acción en las dos iglesias de Algeciras, y se ha apoyado en la prueba pericial de los forenses psiquiátricos para rebatir que con ello pretendiera alterar la paz pública que requiere el delito de terrorismo del que se le acusa. "Cuando digo de aplicar la eximente completa afecta también a la finalidad terrorista, afecta a la intención", ha destacado.

El juicio ha girado así en si la enfermedad mental diagnosticada a Kanjaa le afectó a sus facultades cognitivas y volitivas en el momento de los ataques que protagonizó en las iglesias de San Cristóbal y Nuestra Señora de La Palma, en Algeciras, el 25 de enero de 2023.

El fiscal expuso en su informe definitivo que considera compatible el "binomio enfermedad mental y delitos de terrorismo" en casos como el de Kanjaa, de origen marroquí y que se encontraba de forma irregular en España cuando se produjeron los hechos. Consideró además que una enfermedad mental es más permeable a la propaganda de tipo yihadista y, por tanto, más proclive a la comisión de delitos de terrorismo.