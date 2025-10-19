Seísmos
Un terremoto de magnitud 3.4 entre Tenerife y Gran Canaria es sentido por la población
EFE
Un terremoto de magnitud 3.4 mbLg entre Tenerife y Gran Canaria fue sentido por la población en zonas de La Orotava, La Laguna y Los Realejos en la tarde de este sábado.
En concreto, este terremoto fue registrado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) a las 20.17 horas a 29 kilómetros de profundidad, un poco más alejado de los localizados en la serie sísmica que desde el pasado jueves se está registrando frente a la costa de Fasnia.
Una serie que hasta la mañana de ayer sábado había registrado 40 terremotos de baja intensidad y que en las últimas horas ha sumado 12 nuevos temblores.
El director del IGN en Canarias, Itahiza Domínguez, explicó a EFE que estos son "eventos volcanotectónicos", a diferencia de los de largo periodo que suelen estar relacionados con fluidos, como algunos de los registrados bajo El Teide.
También, que este evento frente a la costa de Fasnia "no es preocupante" ni implica una intrusión magmática en el subsuelo de Tenerife, pese a lo cual "habrá que ver cómo evoluciona y si va a más".
- Nueva alerta de la Aemet para este sábado en Ibiza: se esperan lluvias intensas
- La Feria del Calamar de Ibiza ya tiene fecha y celebrará el 20 aniversario de Projecte Mut
- Paquita 'Marsan' y su hija se enfrentan a dos años de cárcel por emplear a trabajadores sin papeles en Ibiza
- Inundación en el 'parking' de un edificio de lujo en Ibiza: '¡Mierda, el Bentley está flotando!
- Por este motivo no ha entrenado la UD Ibiza a 48 horas de su 'final' en Murcia
- Cierres en playas de Ibiza destrozadas por la dana
- Chubascos intensos en diversos puntos de Ibiza
- Un estudio académico alerta del éxodo de ibicencos: 'Estamos perdiendo la esencia de Ibiza