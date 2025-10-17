Fallece un concejal de A Coruña tras sufrir un ataque de velutinas

El concejal de Medio Ambiente y Medio Rural de Irixoa, en A Coruña, Ramón José Dopico Martínez, falleció este miércoles, 15 de octubre, tras sufrir varias picaduras de avispa velutina mientras desbrozaba en una finca de eucaliptos en la población de Teixeiro, en el concello de Curtis.

El edil del Partido Popular, de 76 años, perdió la vida apenas veinte minutos después del ataque, informaron fuentes del Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES). Los primeros en llegar al lugar fueron los efectivos del GES de Curtis junto con una ambulancia, que atendieron al hombre en el lugar y se encargaron de retirar el nido de velutinas.

Poco después se desplazó hasta el lugar del incidente un helicóptero medicalizado, pero, finalmente, los servicios de emergencias no pudieron hacer nada por salvarle.

Según testigos, un vecino que le ayudaba en las labores de desbroce avisó al 112 al ver que Dopico se bajaba del tractor que conducía mostrando signos de mareo. Aunque estaba jubilado, el concejal dedicaba buena parte de su tiempo a trabajar en el polígono de Teixeiro, donde mantenía una empresa vinculada a diversas labores en el municipio de Curtis.

El GES de Curtis reconoce que, durante este verano, tuvieron que encargarse de la retirada de decenas de nidos de velutinas en la comarca, y que han notado un notable incremento en los últimos meses.

En este sentido, otro vecino de Pontevedra, de 79 años, perdió la vida esta misma semana tras ser atacado por un enjambre de velutinas cuando se encontraba realizando labores de roza. El suceso se desencadenó cuando pasó cerca de un nido que se encontraba en el suelo entre la vegetación, al igual que el vecino de Irixoa.

El funeral del concejal se celebró este jueves, día 16, en la iglesia parroquial de San Lorenzo de Irixoa, y fue enterrado posteriormente en el cementerio parroquial. Ramón José Dopico Martínez dejó esposa, hijos, nietos y hermanos, que se despidieron de él en su tierra natal.