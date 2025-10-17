Investigación
La Ertzaintza investiga como violencia machista el homicidio de una mujer en Guipúzcoa
El Gobierno Vasco apunta al crimen machista en el homicidio ocurrido este miércoles en Zarautz, pese a que en un primer momento fuentes de la policía autonómica aseguraron que no había existido una relación afectiva entre el acusado y la víctima
EFE
San Sebastián
La Ertzaintza investiga como un caso de violencia machistael homicidio de una mujer en Zarautz (Guipúzcoa).
El Departamento vasco de Seguridad recibió el miércoles por la noche el aviso de la muerte de esta mujer, de 53 años y nacionalidad española, en la localidad costera de Zarautz.
Tras esta notificación, inició una investigación que llevó a la Ertzaintza a detener por un presunto delito de homicidio a un hombre de 47 años.
Aunque en un primer momento fuentes de la Ertzaintza aseguraron que el arrestado y su víctima carecían de una relación afectiva, este viernes el Departamento de Seguridad ha precisado que el caso se investiga como un hecho en el ámbito de la violencia machista.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Las cinco obras urgentes de Ibiza para protegerse ante futuras inundaciones
- Piden ayudar a los gatos callejeros durante la dana 'Alice'
- El DJ Seth Troxler pide ayuda para rescatar su colección de vinilos dañada por las inundaciones en Ibiza
- Vecinos del Brisol, días entre rabia y barro tras las inundaciones de Ibiza
- Una guardería de Ibiza pide ayuda para sufragar los desperfectos de lluvias e inundaciones
- Una plaga y la sequía reducen la cosecha de algarroba en un 60% en la Cooperativa de Sant Antoni
- El agua regresa a Ibiza: el 'broll' de Buscastell vuelve a fluir
- SIGUE EN DIRECTO | Alerta naranja por lluvias intensas en Ibiza y Formentera