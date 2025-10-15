Condenada por utilizar a su hija de 11 años para espiar las conversaciones de Tinder de su exmarido

Una mujer fue condenada ayer a dos años de prisión por utilizar a su hija, una niña de 11 años, para espiar a su exmarido en Mallorca. La acusada hizo que la menor cogiera el móvil de su padre y le enviara las conversaciones que tenía con otras personas en aplicaciones como Tinder e Instagram. En otra ocasión también abrió y leyó una carta dirigida a la víctima. La procesada reconoció los hechos en el juicio y aceptó la pena pactada entre la Fiscalía, la defensa y la acusación particular. La pena de cárcel queda suspendida, pero deberá abonar una multa de 2.880 euros e indemnizar a su expareja con otros 600 euros por los daños morales tras declararse autora de dos delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

La acusada, de 46 años, confesó ante la magistrada, durante la vista celebrada en un juzgado de lo penal de Palma, que los hechos ocurrieron en agosto de 2023. Llevaba un tiempo ya separada de su exmarido, que en aquellas fechas estaba al cuidado de la hija que tienen en común. La mujer aprovechó que la menor estaba en el domicilio de sus abuelos paternos con el hombre para espiarle. Llamó por teléfono a su hija y, durante la conversación, le pidió que examinara el contenido del teléfono móvil de su padre.

Tinder e Instagram

La mujer tenía especial interés en el contenido de la aplicación de citas Tinder y de la red social Instagram. La niña, que conocía las claves de acceso del móvil, obedeció. Entró en las dos aplicaciones y remitió a su madre el contenido de varias conversaciones que el hombre había mantenido con otras personas.

Un año después, en septiembre de 2024, Correos entregó a la mujer una carta remitida por la Tesorería General de la Seguridad Social dirigida a su exmarido. Recibió el encargo de entregar al hombre la notificación, pero la acusada la abrió y leyó su contenido.

El hombre acabó descubriendo lo ocurrido y presentó una denuncia. La sospechosa, con antecedentes penales, acabó siendo acusada por la Fiscalía de un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos. El ministerio público reclamó una condena de tres años de prisión, 6.000 euros de multa y una indemnización de 500 euros para el perjudicado.

Dos delitos

Antes de la vista oral, las partes alcanzaron un acuerdo de conformidad. La mujer acabó declarándose autora de dos delitos -uno por el espionaje del teléfono móvil y otro por leer la carta sin permiso-, por los que aceptó sendas penas de un año de prisión y 1.440 euros de multa. La compensación para el denunciante quedó fijada en 600 euros.

La defensa solicitó la suspensión de la pena de prisión y la Fiscalía y la acusación particular no se opusieron, por lo que la mujer no ingresará en la cárcel.