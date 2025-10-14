Encuentran un cadáver dentro de un saco en un embalse de Málaga

El cadáver de una persona ha sido hallado este martes dentro de un saco en el pantano de Casasola del municipio de Almogía, en Málaga, según han informado a EFE fuentes de la investigación. El hallazgo se ha producido sobre las 11:30 horas, en una zona de difícil acceso situada en el entorno rural del municipio.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil y equipos de emergencias. La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de las investigaciones para esclarecer las circunstancias del suceso y determinar la identidad de la persona fallecida, así como el tiempo que el cuerpo podría llevar en el agua.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el hallazgo, y la investigación continúa abierta bajo secreto para no entorpecer las diligencias.