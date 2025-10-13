Detectada una estafa que imita a Amazon con una web idéntica: la advertencia de una experta de ciberseguridad

Los delitos informáticos siguen en aumento en España y se han convertido en una de las principales preocupaciones de las fuerzas de seguridad. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, en 2023 se registraron más de 470.000 ciberdelitos, y cerca del 90 % de ellos fueron estafas cometidas a través de Internet. Los fraudes mediante SMS, correos electrónicos o páginas falsas se multiplican cada año, aprovechando la confianza y la rutina de los usuarios en sus gestiones digitales.

Estas prácticas, conocidas como phishing, buscan engañar al usuario para que revele datos personales, contraseñas o información bancaria. Los ciberdelincuentes utilizan técnicas cada vez más sofisticadas, suplantando la identidad de empresas de confianza como bancos, servicios de mensajería o grandes plataformas de comercio electrónico. En los últimos días, una de las estafas más extendidas tiene como objetivo a los clientes de Amazon.

La experta en ciberseguridad María Aperador ha alertado sobre esta nueva campaña fraudulenta que circula tanto por SMS como por correo electrónico. "El modus operandi es el siguiente: te llega un mensaje en el que te dicen que tu pedido no ha podido entregarse o que tu cuenta necesita verificación", explica. En ambos casos, el mensaje incluye un enlace que dirige a una página web que imita a la perfección el diseño de Amazon, con su logotipo y apariencia habituales.

Una vez dentro, se solicita al usuario que introduzca su nombre de usuario y contraseña para acceder a su cuenta. Acto seguido, aparece una pantalla en la que se piden los datos bancarios con el pretexto de solucionar el supuesto problema. "En el momento en que introduces esa información, se la estás entregando directamente a los ciberdelincuentes", advierte Aperador. El resultado puede ser el robo de dinero, la suplantación de identidad o el acceso no autorizado a otras cuentas personales.

¿Qué hacer en esta situación?

Ante este tipo de fraudes, conviene recordar que Amazon nunca solicita información confidencial a través de mensajes ni enlaces externos. Por ello, recomienda no pinchar nunca en los enlaces recibidos, incluso si el mensaje parece legítimo, y acceder siempre a la cuenta desde la página oficial o la aplicación. También aconseja comprobar la dirección del remitente, activar la autenticación en dos pasos y revisar los movimientos bancarios con frecuencia para detectar cualquier actividad sospechosa.

Si se recibe uno de estos mensajes o se sospecha haber sido víctima de un fraude, lo más importante es cambiar las contraseñas de inmediato, contactar con la entidad bancaria y denunciar el intento de estafa ante la Policía Nacional o la Guardia Civil.