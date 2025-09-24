Cuidado con dejar muchas pestañas abiertas en el navegador: la Policía Nacional alerta del riesgo

La Policía Nacional ha alertado sobre una nueva forma de fraude en internet llamada tabnabbing, que pone en riesgo la información personal de los usuarios. Esta técnica afecta principalmente a quienes acostumbran a mantener varias pestañas abiertas en el navegador durante largos periodos, una práctica muy común entre quienes usan el ordenador de manera frecuente.

El problema surge porque los ciberdelincuentes aprovechan estas pestañas inactivas para crear copias falsas de las páginas web originales. Cuando la víctima regresa a la pestaña, en lugar de ver la página real, aparece un mensaje que simula la expiración de la sesión y solicita volver a iniciar sesión. Este engaño permite a los atacantes obtener datos personales sensibles.

Entre la información que pueden robarse se incluyen nombres y contraseñas de correo electrónico, credenciales de acceso a servicios y datos bancarios. Una vez que los usuarios facilitan esta información, los estafadores pueden usarla para cometer fraudes o acceder a cuentas personales.

¿Qué se recomienda hacer en estos casos?

Para reducir el riesgo, la Policía recomienda mantener abiertas únicamente las pestañas que se estén usando en ese momento y cerrar regularmente las páginas que no se necesitan. De esta forma se dificulta que los ciberdelincuentes puedan replicar las ventanas del navegador y ejecutar sus ataques.

Además, se aconseja siempre verificar la autenticidad de los sitios web antes de introducir cualquier dato personal. Los estafadores a menudo imitan páginas oficiales o de confianza, por lo que es fundamental comprobar direcciones web, certificados de seguridad y evitar dar información en páginas que generen dudas.