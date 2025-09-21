Investigación
Detenida una joven por apuñalar a su novio en una discusión en Málaga
La mujer de 18 años agrede con un cuchillo de cocina a su pareja en el transcurso de una discusión por celos
EFE
Málaga
Una joven de 18 años ha sido detenida por la Policía Nacionalpor supuestamente agredir con un cuchillo de cocina a su novio, de 22, en el transcurso de una discusión por celos ocurrida en Málaga.
Él sufrió una herida de arma blanca en un hombro y fue trasladado al hospital, mientras que ella quedó arrestada por su presunta responsabilidad en un delito de lesiones, según han informado a EFE fuentes policiales.
Tras lo sucedido, de lo que da cuenta el diario SUR, ambas partes fueron citadas a la celebración de un juicio rápido.
- Ibiza me encanta, pero no siento España por ningún lado': un visitante critica que nadie hable español en la isla
- La perrita Boira, el terror de las serpientes de Ibiza
- Paco Jémez: 'Ya he hablado con algunos futbolistas y les he dicho que no estoy contento con su rendimiento
- Un poblado chabolista entre los grandes resorts de Platja d'en Bossa
- Alertan de que las praderas de posidonia se están blanqueando en Ibiza
- El número de registro turístico, coladero para anuncios ilegales en las Pitiusas
- Alarma en el barrio de es Pratet por una trifulca
- Fallece José Luis Roselló, el diplomático de Ibiza que negoció el regreso del 'Guernica