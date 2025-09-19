La Guardia Civil recuerda: no hay que esperar 24 horas para denunciar una desaparición

La Guardia Civil ha vuelto a desmentir uno de los mitos más persistentes en torno a las desapariciones: no es necesario esperar 24 horas para presentar una denuncia. La Benemérita insiste en que el tiempo es un factor crítico y que cualquier retraso puede dificultar la localización de la persona.

¿Cuándo se puede denunciar?

En cuanto una persona desaparece y existen motivos de preocupación razonables, se puede acudir a una comisaría o puesto de la Guardia Civil para interponer la denuncia. No hay un plazo mínimo de espera: la denuncia se admite desde el primer momento.

Trámites básicos

La denuncia se puede presentar en cualquier comisaría de Policía Nacional, cuartel de la Guardia Civil o incluso a través de algunos servicios de emergencias autonómicos.

Es recomendable aportar datos de identificación (nombre, edad, descripción física, foto reciente), circunstancias de la desaparición (dónde, cuándo, en qué contexto) y cualquier detalle relevante (estado de salud, medicación, entorno habitual).

Una vez interpuesta la denuncia, se activa el protocolo de personas desaparecidas, que incluye la transmisión inmediata de la información a todas las unidades policiales.

¿Por qué denunciar cuanto antes?

Los especialistas en investigación de desapariciones recuerdan que las primeras horas son determinantes. Cuanto antes se actúe, mayor es la probabilidad de encontrar indicios útiles —testigos, grabaciones de cámaras de seguridad, huellas o rastros digitales— que pueden perderse si pasa demasiado tiempo.