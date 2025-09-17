Investigación
Muere un joven tras recibir una brutal paliza en Zaragoza
Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del martes 16 de septiembre en la calle Mompeón Motos
Redacción
Un joven ha fallecido este martes en Zaragoza tras recibir una brutal paliza de madrugada en un bar de la calle Mompeón Motos, en el barrio Delicias.
Según ha informado la Policía Nacional, alrededor de las 3.15 horas del martes 16 de septiembre se recibió una llamada en el CIMACC alertando de una pelea entre dos hombres en la puerta de un local de ocio de la zona. Ambos se encontraban heridos.
Varios efectivos policiales se desplazaron hasta el lugar de los hechos, a la vez que se solicitaba asistencia médica. A su llegada, se encontraron a un joven herido en la cabeza y a otro inconsciente, con diversas contusiones. Ambos fueron trasladados de urgencia a centros hospitalarios para ser asistidos de sus heridas.
Testigos presenciales indicaron que ambos se conocían y que, tras una discusión, empezaron a agredirse mutuamente. Por ese motivo, pese a su ingreso hospitalario, ambos fueron detenidos como presuntos autores de un delito de lesiones graves.
No obstante, durante la tarde del martes, el joven que ingresó en estado inconsciente no logró superar las heridas y falleció. El otro implicado ha sido imputado por un delito de homicidio y está previsto que en las próximas horas pase a disposición judicial.
- Vava II, el yate de 150 millones que el empresario suizo Ernesto Bertarelli compró para regalar está en Ibiza
- Alertan de intentos de okupación en pisos en un barrio de Ibiza
- Denuncian el despilfarro de agua en una mansión con tres piscinas en Ibiza
- Una influencer de gastronomía en Ibiza: 'La están liando que no veas. ¡Le están poniendo aceite al arroz!
- Un guardia civil fuera de servicio pilla a un ladrón en pleno robo en Sant Antoni
- Una joven en busca de vivienda en Ibiza: 'La isla se está vaciando de ibicencos y eso debería dolerle a cualquiera que ame esta tierra
- En Ibiza podemos mover hasta 90 barcos en un día por fondear en posidonia': una vigilante cuenta su día a día en aguas pitiusas
- He gastado 35.000 euros en 15 días en Ibiza y Formentera': la respuesta de un empresario que deja poco satisfechos a sus seguidores