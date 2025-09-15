Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere un niño de dos años en un accidente doméstico en A Coruña

La policía investiga los hechos, aunque todo indica que pudo enredarse con los tiradores de un estor

Una ambulancia en la sede del 061 en A Coruña.

EP

A Coruña

Un niño, de unos dos años de edad, ha fallecido en un accidente registrado en la noche del domingo en un domicilio de la calle Ángel Senra de la ciudad de A Coruña.

Según ha informado el CIAE 112 Galicia, un vecino llamó a las 23,20 horas para alertar de que el menor no reaccionaba. Por su parte, fuentes consultadas por Europa Press han señalado que el menor tiene unos dos años de edad.

Tras recibir la alerta, el CIAE 112 Galicia informó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, así como a la Policía Nacional, Autonómica y Local.

Una vez en el lugar, los servicios de emergencias confirmaron el fallecimiento del menor. La policía investiga los hechos, aunque todo indica que pudo enredarse con los tiradores de un estor.

Además, para ofrecer apoyo especializado a los familiares, se activó al Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias (GIPCE) del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.

