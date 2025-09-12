EN PRISIÓN
Detenido en Madrid un joven que robaba a ancianos con la técnica del 'mataleón'
El hombre, de 21 años, asfixiaba a sus víctimas hasta dejarlas inconscientes para sustraerles joyas y objetos de valor
Fushan Equiza
La Policía Nacional ha detenido en Puente de Vallecas (Madrid) a un joven por robar con la técnica del "mataleón" a ancianos. Las víctimas eran seleccionadas por su especial vulnerabilidad, siendo el objetivo objetos de oro o de alto valor.
El arrestado actuaba por las mañanas, a plena luz del día, cuando los ancianos salían de sus domicilios para realizar compras y recados. En las inmediaciones de sus viviendas, eran sorprendidos por la espalda. Según las pesquisas de la Policía, el agresor les apretaba el cuello, asfixiándolos con el brazo hasta que perdían el conocimiento. Luego, les sustraía las joyas.
Dispositivo policial
La investigación comenzó el pasado 2 de septiembre, tras el testimonio de personas que relataban haber sido víctimas de este delincuente, que siempre empleaba el mismo modus operandi. Ese mismo día, se localizó al autor de los hechos y los agentes procedieron a su detención.
El arrestado, un joven de 21 años y origen magrebí, era conocido por la policía, según ha podido saber este medio. Se encuentra en prisión, acusado de tres delitos de robo con violencia e intimidación.
- Christian Weitzel, director comercial de Azuline Hotels en Ibiza: «El Imserso no nos sale rentable, tenemos que llenar el hotel un 90%»
- La villa más exclusiva de Ibiza en la urbanización más exclusiva': cuesta 20 millones de euros y ofrece vistas privilegiadas
- Capitán de yate en Ibiza: 'La propina más grande que he recibido ha sido de 1.200 euros por un día
- Amazon sorprende con una casa prefabricada a 8.500 euros con dos dormitorios
- Hartazgo entre los vecinos de Dalt Vila: «Nos sentimos olvidados»
- El ajuste oculto en las Smart TV que mejora el sonido en películas y series
- Leona, el yate inspirado en el Imperio Romano que navega estos días en aguas de Ibiza
- El drama con la vivienda para docentes en Ibiza: «Llevo diez años viviendo como si estuviera de Erasmus»