Buscan por tierra y aire a la expareja y presunto agresor con arma blanca de una mujer en Sevilla

La Guardia Civil mantiene activo un intenso dispositivo de búsqueda del presunto autor de una grave agresión a una mujer, este martes, en pleno centro de la localidad sevillana de Cantillana. Según fuentes de la investigación, el supuesto autor de los hechos sería la expareja de la víctima, quien huyó del lugar después de cometer la agresión.

La Guardia Civil se ha desplegado por Cantillana e, incluso, están buscando a esta persona, un varón de unos 46 años, con un helicóptero, ya que se sospecha que aún sigue escondido por la localidad.

Los hechos ocurrieron este martes por la tarde, a tan solo unos metros del Ayuntamiento de Cantillana. Según explicaron los testigos a El Correo de Andalucía, la víctima estaba en la calle, al cuidado de un anciano, cuando llego el presunto agresor y la atacó con un arma blanca en el cuello, al parecer una navaja. Tras la agresión, el hombre huyó del lugar, dejando atónitos a los presentes.

La mujer, según informa Emergencias 112, presentaba una herida sangrante en el cuello por la que tuvo que ser trasladada al hospital, aunque no se ha dado a conocer su actual estado de salud.

El suceso ha causado un importante revuelo en Cantillana, ya que la agresión se produjo en plena centro, en la calle Nuestro Padre Jesús. Los mismos vecinos están compartiendo por redes sociales la cara del presunto autor de la agresión, con la finalidad de dar cuanto antes con su paradero.

La subdelegación del Gobierno en Andalucía ha confirmado que la víctima ya ha recibido el alta y permanece custodiada por la Guardia Civil. Además, se mantiene la búsqueda del agresor, su expareja, que continúa en paradero desconocido. Al parecer, concretan desde la Subdelegación, el hombre habría quebrantado la orden de alejamiento sobre la mujer, que estaba incluida en el Sistema Viogén.

La víctima "está fuera de peligro"

El suceso ha generado una gran conmoción entre los vecinos de Cantillana. La alcaldesa de la localidad, Rocío Campos, reconoce que, "gracias a Dios, no estamos acostumbrados a este tipo de cosas", por lo que la agresión ha causado un gran revuelo en el pueblo. Por suerte, ha informado que las últimas noticias que tiene sobre el estado de salud de la víctima es que está "fuera de peligro".

Aunque no puede dar muchos más detalles sobre el caso, ya que se encuentra bajo investigación, todo apunta a que se trata de una agresión machista, ya que el presunto autor es la expareja de la víctima. Asegura que el agresor está "perfectamente identificado", ya que los hechos fueron registrados por las cámaras de seguridad de la zona.

La Guardia Civil, indica la alcaldesa, está buscando a esta persona desde la tarde de este martes, justo después de que se produjera la agresión. "Es un despliegue muy importante", ha puntualizado, destacando que tanto los servicios sanitarios como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado acudieron a la zona de manera inmediata.

Al parecer, aunque por el momento son solo los testimonios de los allí presentes en el momento de la agresión, la discusión comenzó en la Plaza del Llano y más adelante, frente al Ayuntamiento, se produjo la brutal agresión. Pese a la gravedad de las heridas, la mujer ya está fuera de peligro. Ahora lo principal, insiste la edil, es dar con el responsable. "Esperemos que lo encuentren pronto", ha culminado Campos.