Este lunes por la noche
Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte "violenta" de un menor en Barcelona
Habría fallecido después de una agresión, aunque aún no se han aclarado las circunstancias exactas
Redacción
Barcelona
Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de forma violenta de un menor de edad en el distrito barcelonés de Sants-Montjuïc. Pendientes de aclarar las circunstancias del suceso, las primeras pesquisas apuntan a una agresión como origen.
Los hechos tuvieron lugar este lunes por la noche en una calle del barrio de Sants. Otro menor estaría también herido.
[Habrá ampliación]
- El atropello mortal de la bahía de Portmany, a vista de dron
- La Aemet activa la alerta naranja por fuertes lluvias y tormentas en Ibiza y Formentera
- El conductor del atropello mortal en la bahía de Portmany había consumido gas de la risa
- El dueño de la barca robada por siete menores para llegar a Ibiza pide ayuda para recuperarla
- Una testigo del atropello mortal entre Sant Antoni y Sant Josep: «¡Que vengáis! ¡Que se está muriendo!»
- Vuelca un conductor con su coche en la carretera de Comte
- Confirmado un desahucio en Sant Antoni por un impago de 6.800 euros
- Detenido el conductor del atropello mortal en la bahía de Portmany