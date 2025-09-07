Vuelca un autobús en Barcelona con 70 pasajeros a bordo dejando varios heridos

Un autocar ha volcado este domingo al mediodía en el municipio de Santa Susanna, en Barcelona, con 70 pasajeros a bordo, dejando a varias personas heridas.

Según las primeras informaciones, el autocar salió de la vía y cayó por un talud. Trece dotaciones de los Bomberos de la Generalitat ,catalana se desplazaron a la zona, así como varias ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

El vehículo transportaba a unas setenta personas de nacionalidad francesa. La mayoría salió por su propio pie y subió por el talud donde fue a parar el vehículo. Protección Civil activó la prealerta del Procicat y la C-32 solo tiene un carril abierto en la zona en sentido sur/Barcelona.