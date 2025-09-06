Investigación
La Policía investiga un disparo con pistola en una pierna a un hombre en Mérida
El varón herido acudió por sus propios medios hasta un centro de salud
Alberto Manzano Cortés
La Policía Nacional de Mérida ha abierto una investigación para determinar las circunstancias en las que ayer fue herido por un disparo de bala un hombre de mediana edad, al parecer con una pistola, según han informado fuentes policiales a El Periódico Extremadura. También han asegurado que los agentes recibieron el aviso del suceso después de que el varón acudiera por sus propios medios hasta el centro de salud de San Luis, donde los sanitarios lo atendieron al presentar una lesión en su pierna. No se teme por su vida. Las mismas fuentes policiales han manifestado que "están abiertas todas las hipótesis".
Se desconoce los motivos en los que se produjo el incidente y la declaración del herido será importante para saber quién disparó contra la víctima. La policía trabaja en las causas, pero el hombre no ha prestado colaboración.
- El dueño de la barca robada por siete menores para llegar a Ibiza pide ayuda para recuperarla
- Belén Liñán, psicóloga: «Si tu alumno vive en una caravana en Ibiza, ¿le enseñas ortografía o le dejas descansar?»
- El Ayuntamiento de Ibiza insta a los residentes en el poblado de Can Misses a retirar todos los residuos
- Siete migrantes menores llegan solos a Ibiza a bordo de una barca robada
- Última locura en un hotel de Ibiza: 'Cómo conseguir que te echen del hotel en medio segundo
- Cuando la Luna salga del mar vestida de rojo en Ibiza
- Servicio, cubierto, propina.. Todo lo prohibido en la cuenta de un restaurante en Ibiza
- El conductor que chocó con los dos jóvenes fallecidos en Can Marçà, que dio positivo en alcohol, ingresa en prisión