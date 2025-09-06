Tráfico de drogas
La Guardia Civil recupera 715 kilos de hachís flotando en aguas del estrecho de Gibraltar
El servicio marítimo del cuerpo detectó quince fardos frente a Tarifa, aunque no localizó a ninguna embarcación que pudiera estar relacionada con el hallazgo
EFE
El Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Algeciras ha recuperado 715 kilos de hachís en distintos fardos que se encontraban flotando en aguas del estrecho de Gibraltar.
Según ha informado en un comunicado el instituto armado, la actuación se ha producido cuando una embarcación del Servicio Marítimo que se encontraba haciendo labores de vigilancia y control observó que había numerosos bultos flotando en aguas situadas entre Torrelapeña y Bolonia, en Tarifa (Cádiz).
Tras aproximarse con la embarcación pudieron comprobar que se trataba de quince fardos utilizados habitualmente en actividades relacionadas con el narcotráfico y, una vez izados a la embarcación y efectuada la apertura de los mismos, se pudo comprobar que contenían hachís.
Los agentes no localizaron en los alrededores ninguna embarcación que pudiera estar relacionada con el hallazgo, por lo que se desplazaron hasta las dependencias oficiales para descargar la sustancia estupefaciente, que arrojó un peso de 715 kilos.
Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición judicial.
- El dueño de la barca robada por siete menores para llegar a Ibiza pide ayuda para recuperarla
- Belén Liñán, psicóloga: «Si tu alumno vive en una caravana en Ibiza, ¿le enseñas ortografía o le dejas descansar?»
- El Ayuntamiento de Ibiza insta a los residentes en el poblado de Can Misses a retirar todos los residuos
- Siete migrantes menores llegan solos a Ibiza a bordo de una barca robada
- Última locura en un hotel de Ibiza: 'Cómo conseguir que te echen del hotel en medio segundo
- Cuando la Luna salga del mar vestida de rojo en Ibiza
- Servicio, cubierto, propina.. Todo lo prohibido en la cuenta de un restaurante en Ibiza
- El conductor que chocó con los dos jóvenes fallecidos en Can Marçà, que dio positivo en alcohol, ingresa en prisión