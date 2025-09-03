Las quince horas de tensión que sembraron el pánico después de que un hombre disparara a otro en Valencia

Quince horas de tensión e incertidumbre. Es el tiempo que permaneció activo el fuerte dispositivo policial formado por más de medio centenar de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Alfafar, en Valencia, que este martes custodiaba la calle en la que la noche anterior un okupa hería de gravedad a Phileas G., el hombre de 33 años vecino de la localidad al que disparó a bocajarro hasta en tres ocasiones, causándole heridas de gravedad. Como consecuencia de las lesiones la víctima tuvo que ser evacuada al Hospital La Fe de València, donde permanece ingresado con pronóstico reservado tras ser intervenido de urgencia hasta en dos ocasiones.

Los hechos que han sacudido a la ciudadanía de Alfafar mientras el municipio se encontraba sumergido en la celebración de sus fiestas patronales se produjeron sobre las 23.30 horas de la noche del lunes en el número 9 de la calle Pintor Sorolla de la localidad de l'Horta Sud, a escasos metros de los barracones que se han instalado con motivo de los festejos, cuando víctima y agresor comenzaron a discutir por motivos que no han trascendido. Tras amenazarlo con un cuchillo de grandes dimensiones, el agresor entró en la casa, cogió una escopeta y comenzó a disparar hasta en tres ocasiones contra su víctima, provocándole heridas de arma de fuego en el hombro, la pierna y el glúteo.

En un primer momento los vecinos de las viviendas próximas al lugar de los hechos pensaron que las detonaciones correspondían al disparo de material pirotécnico. Sin embargo, al escuchar los gritos de varias personas que se encontraban en las inmediaciones y que presenciaron los hechos, se percataron de que se trataba de un homicidio en grado de tentativa al ver a un hombre encañonando con una escopeta a otra persona que yacía tirada en el suelo sobre un reguero de sangre. Acto seguido, el autor de los disparos lograba escapar de la escena del crimen acompañado del otro joven que había participado en la pelea. Este último se entregaba horas después en compañía de un abogado en el cuartel de Patraix, mientras que el agresor de los disparos, por su parte, continúa en paradero desconocido.

Una agente impide el paso de una motocicleta a la calle / JM López

"Se volvió loco y empezó a disparar"

Desde ese momento un fuerte dispositivo de seguridad formado por decenas de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Alfafar custodiaron durante más de quince horas las inmediaciones de la vivienda ante la sospecha de que el hombre pudiera estar atrincherado, como apuntaban algunos vecinos. Sin embargo, fuentes de la investigación descartaban esta hipótesis, algo que confirmaban horas después cuando los agentes lograron acceder a la vivienda. Ahora, efectivos de la Policía Judicial, que ha asumido la investigación del caso, continúa peinando la zona para encontrar y detener al autor de los disparos, un hombre con múltiples antecedentes penales que ya ha sido identificado.

En declaraciones a Levante-EMV, Luis Olmos, primo de la víctima, relataba como fue su hija la que le alertó que dos individuos estaban amenazando a su familiar con un cuchillo de grandes dimensiones sin llegar a conseguirlo porque la víctima se cubrió con el pitón de su moto. A su llegada, intentó mediar para "calmar los ánimos" y disuadir a los tres involucrados en la reyerta advirtiéndoles que si no lo hacían "iban a acabar todos en el calabozo". Lejos de conseguirlo, el agresor entró en la casa, cogió una escopeta y una mochila con munición al salir y se dirigió hacia su víctima, a la que comenzó a disparar a bocajarro: "Salió y se volvió loco. Le pegó un tiro en el hombro. Luego volvió a dispararle en la pierna y cuando ya estaba tirado en el suelo le volvió a disparar un tercer tiro en el glúteo", narra el familiar al tiempo que comenta que durante unos instantes "me quedé en shock".

Acto seguido el agresor entró a la vivienda, dejó el arma y huyó corriendo del lugar junto al otro joven que estaba involucrado en la pelea, quien horas después se entregaba en el cuartel de Patraix de la Guardia Civil. Al ver la gravedad de las lesiones que presentaba su familiar, Luis comenzó a taponarle la herida de la pierna, se quitó el cinturón y le hizo un torniquete. Seguidamente, le pidió el cinturón a un amigo y repitieron el proceso, esta vez en la herida del brazo, mientras pedía a los vecinos que avisaran a la policía y a una ambulancia.

Trasladado de urgencia a La Fe

Tras recibir un aviso de un herido por arma de fuego, agentes de la Policía Local se personaron rápidamente en el lugar y ayudaron a asistir al herido para evitar que perdiera más sangre. El servicio de Emergencias, por su parte, movilizó a una ambulancia del SAMU cuyo equipo médico evacuó al paciente al Hospital La Fe de València, donde fue intervenido de urgencia hasta en dos ocasiones. El paciente permanece ingresado en pronóstico reservado debido a la gravedad de las lesiones, que le habrían afectado a diversos órganos vitales.

Testigos del intento de homicidio apuntam que la víctima conocía al agresor "de vista, porque es de aquí del pueblo de toda la vida". Según indican, el autor de los disparos sería un hombre al que apodan como "el mexicano", un vecino de Alfafar con múltiples antecedentes penales por tráfico de drogas al menudeo que años atrás había protagonizado otra violenta trifulca contra un vecino de la localidad. No obstante, la investigación no descarta que se trate de un ajuste de cuentas, pues víctima y agresor tenían antecedentes policiales. Además, según ha podido confirmar este diario, el agresor residía desde 2023 de manera ilegal en esta vivienda del número 9 de la calle Pintor Sorolla de Alfafar junto a miembros de otras dos familias, entre ellos varios menores de edad.

Quince horas de tensión

Durante más de quince horas de tensión e incertidumbre, los efectivos custodiaban la vivienda a la espera de que la jueza de Catarroja autorizara la entrada. Sobre las 13.30 horas llegaban dos patrullas de la Unidad de Seguridad Ciudadana y comenzaban a tomar posiciones en la calle desde las vías adyacentes. Cuando faltaban diez minutos para las dos del mediodía, y con la autorización judicial en la mano, especialistas en asalto reventaban la puerta con un ariete y accedían a la vivienda en la que sospechaban que no había nadie, al no detectar presencia humana el dron con el que previamente habían inspeccionado la casa.

Una ambulancia del SAMU trasladó al herido al Hospital La Fe de València. / L-EMV

Así con todo, ante la duda y para garantizar la seguridad ciudadana, una veintena de agentes mantenían acordonada la calle preventivamente hasta pasadas las 15.00 horas para garantizar la seguridad ciudadana. Por su parte, una docena de agentes irrumpía en la casa con el objetivo de encontrar el arma de fuego con la que se efectuaron los disparos, y que presuntamente el autor había guardado en la vivienda.

En el exterior, decenas de vecinos se aproximaban a las inmediaciones impactados por el amplio despliegue policial y de medios de comunicación que seguían el minuto a minuto de estos hechos que han mantenido en vilo a la población desde la medianoche de ayer. Al cierre de esta edición la Guardia Civil no había hallado el arma de fuego con la que se produjeron los disparos, mientras que los efectivos continúan peinando la zona para dar encontrar a este hombre acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa.