VIOLENCIA DOMÉSTICA
Muere una mujer de 48 años tras ser apuñalada por su hermano en Valdemoro (Madrid)
Los hechos se produjeron este sábado por circunstancias que se desconocen en un chalé situado en la calle República Argentina
Europa Press
Una mujer de 48 años ha muerto en el Hospital de Valdemoro tras recibir este sábado una puñalada presuntamente por parte de su hermano, quien ya ha sido detenido por la Guardia Civil como presunto autor de los hechos, ha informado Emergencias Comunidad de Madrid y la Guardia Civil.
Los hechos se produjeron este sábado por circunstancias que se desconocen en un chalé situado en la calle República Argentina. La detención del hombre, de 46 años, se produjo tras cometer la agresión, según ha adelantado 'El Mundo'.
Según Emergencias Comunidad de Madrid, la mujer recibió una puñalada bajo el esternón e ingresó grave en el Hospital de Valdemoro, donde finalmente falleció. Los profesionales lograron revertir la parada cardiaca en dos ocasiones.
- Una fallecida y un herido muy grave tras un accidente de tráfico entre un coche y una moto en Santa Eulària
- La Policía Nacional atropella a una mujer en un paso de peatones de Ibiza
- El cielo de Ibiza se llenará de globos aerostáticos en septiembre
- El megayate del creador de los 'Power Rangers' recala en Ibiza
- Cooperativa de Sant Antoni: De 3.500 kilos de almendra recogidos en 2023 a solo 1.500 en la última temporada
- Una fallecida tras un accidente de tráfico entre un coche y una moto en Santa Eulària
- Adiós a la postal de los almendros del Pla de Corona: arrancan 2.000 árboles muertos
- Una 'influencer' se la juega por una foto en un acantilado en Formentera: 'Si se rompe la piedra estás muerta