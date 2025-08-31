Hallan enterrada en una playa de Lombok a Mati Muñoz, la mujer afincada en Palma desaparecida en Indonesia
La Policía de Indonesia está completando el atestado tras encontrar el cuerpo
La Policía de la isla indonesia de Lombok ha encontrado enterrado en una playa el cuerpo sin vida de Matilde Muñoz, de 72 años. Esta mujer de 72 años, afincada en Palma había sido vista por última vez el pasado 1 de julio. Desde entonces se desconocía por completo su paradero. La ausencia de noticias suyas había causado una gran inquietud en sus familiares y allegados. Ahora los agentes de la Policía Indonesia ultiman el atestado.
Matilde Muñoz, de 72 años, más conocida por Mati entre sus allegados, había dedicado buena parte de su vida a viajar y el Sureste asiático se había constituido en su particular zona de confort. Buena prueba de ello es que había trabajado como azafata en la ya desaparecida Spantax. Durante muchos años vivió en Palma, donde había comprado un apartamento.
Sus viajes eran muy frecuentes a esa zona, India, Tailandia e Indonesia. Fue en este último país, en la pequeña isla de Lombok pegada a Bali. Donde había sido vista por última vez. La última vez que se tuvo constancia de ella fue el pasado 1 de julio. Desde entonces se desconocía su paradero. Hoy el periodista Joaquín Campos, amigo de la familia, ha dado la exclusiva en la red social X y lo ha publicado en primicia en ABC.
