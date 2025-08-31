Detenido un hombre por intentar degollar a su mujer en Roquetas de Mar (Almería)

La Guardia Civil ha detenido en Roquetas de Mar (Almería) a un hombre acusado de intentar degollar a su mujer con un cuchillo en un suceso investigado como un delito de homicidio en grado de tentativa.

Según ha informado el 112 de Andalucía, a las 09:05 horas de este sábado se recibió una llamada alertando de que un varón portaba un cuchillo y había agredido a su pareja. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y los servicios sanitarios.

Los agentes encontraron a la víctima, una mujer de 31 años, con una herida en el cuello que motivó su traslado urgente al Hospital Universitario Torrecárdenas de la capital almeriense, donde ingresó en estado grave y ha recibido ya el alta médica.

La Guardia Civil ha confirmado a EFE la detención del presunto autor de la agresión y mantiene abiertas las diligencias para esclarecer las circunstancias del suceso, que se investiga como una tentativa de homicidio.