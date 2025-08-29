Aviso de la Guardia Civil: prohibido llevar esta tarjeta en la cartera a partir de ahora
Abril Escalante
La Guardia Civil ha emitido una alerta en sus redes sociales sobre un objeto aparentemente inofensivo que, a partir de ahora, no se podrá portar en la cartera ni en ningún espacio público: las navajas plegables en forma de tarjeta.
Este gadget, popular por su diseño compacto y facilidad de transporte, está considerado un arma blanca camuflada, lo que hace que su posesión esté prohibida por la Ley de Seguridad Ciudadana. Aunque el tamaño y la apariencia de estas navajas puedan parecer inofensivos, las autoridades explican que representan un riesgo para la seguridad pública.
Según el artículo 36.10 de dicha ley, quienes sean sorprendidos con una de estas navajas pueden enfrentarse a multas que oscilan entre los 601 y los 30.000 euros.
Los agentes de la Guardia Civil tienen la facultad de requisar estos objetos si los consideran peligrosos, sin importar las intenciones de quien los porte.
- Así es el Multiverse, el yate de Yuri Milner que está en Ibiza: 116 metros, bodega exclusiva de vinos y flota propia de barcos
- Las dos mujeres británicas atropelladas en Ibiza son madres de familia
- El negocio de las discotecas de Ibiza toca techo
- Santa Eulària descarta intervenir contra el helipuerto ilegal de Jesús
- Una joven se mete con la música electrónica de Ibiza: 'No sé cantar, no sé bailar, no sé hacer nada con esto
- De los púnicos al siglo XXI, la evolución de las serpientes en Ibiza
- Adiós a la postal de los almendros del Pla de Corona: arrancan 2.000 árboles muertos
- La zona industrial de Sant Rafel pasará al extrarradio junto a la futura variante