Encuentran los efectos personales de Matilde, la vecina de Palma desaparecida en Indonesia, en el basurero de su hotel

Empleados del hotel donde se alojaba Matilde Muñoz, la española de 72 años afincada en Mallorca y que está desaparecida desde el pasado 1 de julio en la isla indonesia de Lombok, han encontrado sus pertenencias en la zona de basuras del hotel donde se alojaba, según ha informado el diario ABC. Entre esos efectos estarían su ropa, sandalias, libros, efectos de aseo personal y una mochila, que han sido analizados por la Policía indonesia. No han aparecido ni su pasaporte, su móvil ni sus tarjetas de crédito.

Los allegados de Matilde, que llevan a cabo una campaña para impulsar su búsqueda, habían expresado sus sospechas de que la mujer podría haber sido víctima de un robo violento. Una empleada del hotel les envió pocos días después un pantallazo de un mensaje de su móvil en el que decía que se había marchado a Laos, aunque los conocidos de Matilde estaban convencidos de que el mensaje no era suyo: «Matilde escribía muy bien en inglés, nunca hubiera escrito un texto así». La Policía, por otra parte, realizó una investigación y confirmó que no había ningún registro de su salida de la isla de Lombok, ni por mar ni en avión. Sus allegados mostraron también su extrañeza por que se hubiera marchado tan precipitadamente, cuando había dejado pagada su habitación hasta el 20 de julio. Y sobre todo no podían creer que la mujer no contestara a sus llamadas.

Según la información publicada por ABC, fueron unos empleados del hotel Bumi Aditiya, donde se alojaba Matilde, quienes recientemente han encontrado en la zona de basuras del establecimiento una mochila y varios efectos personales, entre los que hay libros, ropa y artículos de higiene.

La Policía los analizó durante horas y confirmó que pertenecían a la mujer desaparecida. Confirmaron que entre estos efectos no estaba su pasaporte, ni su teléfono móvil ni sus tarjetas de crédito.

Los allegados a la mujer explicaron que en el hotel en el que se alojaba se habían producido en las semanas anteriores varios robos a los clientes alojados. Añadieron que Matilde había recibido pocas semanas antes dos tarjetas de crédito y se temían que la mujer pudiera haber sido víctima de un robo violento.

La información de ABC añade que la Policía de Indonesia está interrogando a varios empleados del establecimiento, que durante los días siguientes a su desaparición habían incurrido en diversas contradicciones. Durante el registro que los policías realizaron en la habitación que ocupaba Matilde, los empleados condujeron a los agentes a otra habitación que no era en la que residía la mujer, un hecho que fue posteriormente descubierto por la Policía.

Matilde Muñoz, de 72 años, nació en El Ferrol, pero durante muchos años trabajó como azafata de la desaparecida aerolínea Spantax. En aquella época residía en Palma, donde se compró un apartamento en Cala Major, que todavía posee, aunque lo tiene alquilado. En Palma se dedicó durante una temporada a dar clases de yoga e inglés. Sin embargo, tras su jubilación, Matilde dedicaba la mayor parte de su tiempo a viajar por diferentes países del Sudeste Asiático, en especial India, Indonesia en Tailandia.

En los últimos meses estuvo residiendo en la isla indonesia de Lambok, en el archipiélago de la Sonda, a unos 200 kilómetros de Bali. Fue allí donde fue vista por última vez, el pasado 1 de julio.