Óbito
Muere un policía local de Monforte (Lugo) en un accidente mientras hacía una persecución
EFE
Un policía local de Monforte de Lemos (Lugo) ha muerto y otro ha resultado herido en acto de servicio este sábado de madrugada tras salirse de la vía el vehículo en el que efectuaba una persecución en el municipio y que acabó impactando con una casa.
El fallecido es Eusebio Cuesta, según ha informado el Ayuntamiento de Monforte, cuyo alcalde, José Tomé Roca, ha expresado su "profundo" pesar por esta pérdida.
El regidor ha lamentado este "desgraciado accidente en acto de servicio", cuando el policía local "cumplía con sus obligaciones profesionales".
Además, ha trasladado su "cariño, apoyo y afecto" a la familia y compañeros del Cuerpo de la Policía local.
Se han decretado tres días de luto oficial en el municipio y las banderas ondean a media asta.
El alcalde ha encargado al inspector jefe de la Policía local de Monforte que ese departamento lleve a cabo los honores fúnebres de acuerdo con la familia.
Así, colocarán la bandera gallega sobre el féretro y lo portarán a hombros desde el tanatorio hasta el cementerio.
Cuando se celebre el siguiente pleno ordinario del municipio, se le impondrá, a título póstumo, la Medalla del Ayuntamiento de Monforte.
Otro agente que formaba parte de la patrulla, Francisco Cao, se encuentra ingresado en el Hospital Comarcal, donde fue visitado por el alcalde y la teniente alcalde, que le desearon una pronta recuperación.
