Peligroso incendio de un coche en Can Guillemó

Los bomberos de Ibiza y el Ibanat han extinguido este martes por la tarde el incendio de un coche en Can Guillemó, al lado de la carretera de Sant Antoni. Cuatro bomberos se han desplazado sobre las 18.30 horas hasta el lugar en un camión autobomba urbano, así como ocho brigadistas del Ibanat con una autobomba.

El coche se encontraba en el arcén de la carretera en dirección a Sant Antoni. Hasta el lugar también ha acudido la Guardia Civil de Tráfico.

El turismo estaba muy cerca de una zona de matorral muy seco y el fuego podría haberse extendido rápidamente. Las Pitiusas continúan este martes en nivel máximo de peligro forestal.

Este es el segundo incendio que se produce en el mismo día. La conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha informado esta mañana de un incendio agrícola en la carretera de Cala Carbó a través de la red social X.

En las labores de extinción han participado un medio aéreo, una autobomba, doce brigadistas y tres agentes de medio ambiente.