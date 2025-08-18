En Albuñol
Un detenido por intentar quemar una iglesia en Granada
La rápida intervención de la Guardia Civil y de los bomberos de Motril consiguió sofocar el incendio
EFE
La Guardia Civil ha detenido en la tarde de este domingo al joven que presuntamente ha prendido fuego al interior de la Iglesia de Santiago Apóstol, en el anejo de El Pozuelo del municipio de Albuñol (Granada).
El suceso ha ocurrido sobre las 14:00 horas de este domingo, cuando el ahora detenido forzó la puerta de entrada rompiendo una vidriera y, entrando con un martillo, causando importantes daños en los enseres de la iglesia, para después prender fuego al interior, según han explicado a EFE vecinos de la zona.
La rápida intervención de la Guardia Civil y de los bomberos de Motril consiguió sofocar el incendio.
La zona se encuentra precintada por la Guardia Civil, que prohíbe el acceso a ella a los vecinos y de igual forma la entrada a la iglesia hasta que no se haga inspección ocular para evaluar los daños.
- El campamento de sa Joveria en Ibiza supera ya las 200 infraviviendas
- La Policía busca al autor de una brutal paliza en Ibiza: 'Solo podía esperar a que se cansara', declara la víctima
- Así es sa Joveria, el último gran campamento de chabolas de Ibiza
- Transporte en Ibiza: un nuevo helipuerto ilegal en Jesús crea inquietud entre los vecinos
- La vivienda en la Ibiza de los 80: «Los alquileres son muy caros y no admiten niños pequeños»
- ¿Cuándo acabará la alerta naranja por calor en Ibiza?
- El humo de los incendios en la Península tiñe de blanco el cielo de Baleares
- Estas son las fotos del campamento de sa Joveria