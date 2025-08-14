Estafa con casas vacacionales: “La agencia nos debe 23.500 euros, ya no nos cogen el teléfono; nos ha arruinado”

“La agencia intermediaria con la que llevábamos muchos años trabajando nos debe 23.500 euros. Ya no nos cogen el teléfono; a nosotros nos ha arruinado”. La propietaria de una casa vacacional en la zona de s’Amarador, en Santanyí, alerta de lo que podría ser una estafa a través del portal inmobiliario alemán Fincaurlaub.

“Hay mucha gente afectada, turistas y propietarios de viviendas en la isla; no pinta nada bien, esto es un escándalo”, asegura J.P., dueña de una finca perjudicada.

La mayoría de clientes pagaron por adelantado a la agencia intermediaria la reserva de su casa vacacional. Se trata de sumas considerables, ya que en muchos casos iban a alojarse en fincas rústicas de lujo. Algunos de estos turistas han visto sus vacaciones frustradas al cancelarse la reserva a última hora. Se han quedado sin sus ansiadas vacaciones y sin su dinero. Otros han tenido más suerte y han podido viajar a Mallorca y disfrutar de casas de ensueño en mitad de la naturaleza, pero los propietarios de los inmuebles no han recibido el dinero que les toca por el alquiler vacacional.

“Los clientes tienen todo el derecho a estar en la casa por la que han pagado, pero nosotros, los propietarios, también tenemos derecho a cobrar. La agencia es una intermediaria”, subraya la afectada J.P.

“Mi marido y yo vamos a contactar con un abogado. La empresa está en Múnich, también tiene una oficina en Santa Ponça. Hace años tenía un local en Santanyí, pero lo cerraron”, detalla la mujer perjudicada.

Piscina de la finca de s'Amarador, dedicada al alquiler vacacional. / D.M.

Inicialmente, la agencia se llamaba Fincaservice, pero luego pasó a llamarse Fincaurlaub, según su versión. “Cambiaron al jefe hace unos cuatro o cinco años, pero el personal seguía siendo el mismo. Se trata de una agencia muy importante en Alemania. Oferta muchas casas en Mallorca, en otros lugares de España y también en los Alpes”, explica la perjudicada.

“Al principio, parecía que todo funcionaba bien. Vinieron a hacer fotos aéreas al inicio del verano. Pero estas últimas tres o cuatro semanas todo se ha complicado. Muchos de sus trabajadores han dejado su puesto laboral, se han marchado del trabajo en este último mes”, señala la propietaria mallorquina, con cierta sospecha de que las cosas andan mal en el portal germano Fincaurlaub.de.

Desaparición del jefe

“Nos dijeron desde la agencia que el jefe, Jochen S., había desaparecido. Nos informaron incluso de que habían denunciado su desaparición. Yo intenté muchas veces ponerme en contacto con él. Contacté también con su subordinado hasta que ahora ya no contestan al teléfono”, se queja la afectada.

“Anteayer, el jefe se puso en contacto con nosotros por correo electrónico, nos pidió otra vez el número de cuenta y dijo que nos iba a pagar, pero la verdad es que no nos ha pagado. También indicaba que se pondrá en contacto con nosotros sin que nosotros le llamemos, pero aún no me ha llamado”, reconoce J.P. apesadumbrada.

“Le hemos llamado muchas veces, en junio la agencia ya no nos pagó la estancia de unos clientes, que eran 5.500 euros. Y, pasado mañana, vienen otros clientes para una larga temporada y la empresa tampoco nos ha pagado más de 18.000 euros. Hemos hablado con ellos. Tienen derecho a entrar en la finca porque ellos han pagado. Estos clientes se han comprometido a abonar los gastos de luz, agua, jardinería… Esta casa necesita un buen mantenimiento y una gran inversión para que todo esté a punto”, aclara la dueña de la finca ubicada en s’Amarador.

“Nosotros todavía no hemos interpuesto una denuncia porque confiábamos en que todo esto se resolviera antes. Nos pidieron paciencia, pero por lo que parece esto es una estafa”, destaca la propietaria.

“La empresa existe, la web funciona, aparecen las casas que ofertan, pero no deja hacer la reserva. Nosotros hemos sacado ya nuestra casa de su página. No voy a trabajar más con ellos, no quiero trabajar con gente que no me paga”, concluye la perjudicada.