Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Badajoz, era madre de cuatro hijos

Una mujer de 34 años, de nombre Ilham, ha sido hallada muerta a última hora de este lunes en Don Benito (Badajoz), en lo que se investiga como un caso de violencia de género. El cuerpo fue localizado en las inmediaciones de la calle Canalejas, concretamente en una nave, hasta donde se desplazaron agentes de la Policía Nacional de Don Benito-Villanueva, que han iniciado una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Según ha podido saber este diario, la pareja de la víctima, un hombre de 41 años, ha sido detenido como presunto autor de los hechos y permanece en dependencias policiales. "Una vez que se realice la autopsia, que se practicará hoy, el detenido pasará a disposición judicial", ha aseverado José Luis Quintana, delegado del Gobierno.

El cuerpo de Ilham ha llegado hace unas horas al Instituto de Medicina Legal de Badajoz, donde se esclarecerán las causas de su muerte. Así, ha señalado que hay secreto de sumario por lo que no pueden dar más detalles de la investigación para evitar comprometerla. Lo que sí ha confirmado es que la víctima había formado parte del Sistema VioGén (Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género) en el año 2021, pero "ya no estaba en vigor" esa protección. José Luis Quintana ha confirmado que "no había ninguna denuncia de ningún tipo ni por el entorno ni por la víctima". Por tanto, "estando totalmente inactiva esa parte -de denuncias- la mujer no estaba en el sistema VioGén".

La pareja fue quien denunció la desaparición

Quintana ha explicado que una vez se interpuso la denuncia por su desaparición el día 30 de julio, la Policía Nacional "inmediatamente comenzó las investigaciones y descubrió el cuerpo de la mujer en Don Benito". Según ha podido conocer este diario, la persona que alertó de la desaparición de la víctima fue su supuesto asesino, su pareja.

El delegado del Gobierno ha mostrado su pesar por la muerte de Ilham: "Llevábamos mucho tiempo sin ninguna víctima en Extremadura. Desgraciadamente, este año ya llevamos dos en los últimos dos meses". Ante esta lacra, ha señalado que hay que "seguir actuando y trabajando para tratar de erradicar la violencia de género".

Precinto policial en el lugar de los hechos. / S.S

Madre de cuatro hijos

La directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura, Beatriz Arjona, ha confirmado este martes que Ilham era madre de cuatro hijos, el menor de ellos tiene solo tres años. Arjona ha asegurado que el equipo de atención psicológica del Instituto de la Mujer está en contacto permanente y listo para desplazarse a Don Benito si fuera necesario. “Estos menores también tienen a su disposición un servicio especializado con atención psicológica”, ha explicado, al tiempo que ha reiterado que la red de recursos de la Junta de Extremadura atiende a víctimas con y sin denuncia, incluyendo el entorno familiar. Ha apelado además al entorno de las mujeres que sufren violencia de género para que den el paso de buscar ayuda: “Aunque no quieran denunciar o tengan miedo, serán atendidas igual en nuestras oficinas de igualdad y puntos de atención psicológica”.

Este diario ha podido saber que tanto la víctima como el detenido son de nacionalidad marroquí. La Comunidad Islámica de Don Benito trabaja ya en coordinación con las autoridades españolas y se ha puesto a disposición de la familia para repatriar el cuerpo si la familia así lo desea, como todo parece indicar. Ambos llevaban "bastante tiempo" afincados en la localidad y hacían vida normal, aunque la víctima, según fuentes cercanas, no estaba excesivamente integrada en la comunidad islámica. Ilham no tiene más familia en España.

Día de luto y minutos de silencio

La alcaldesa de Don Benito, Elisabeth Medina, ha declarado un día de luto oficial en la ciudad como muestra de repulsa y solidaridad con la víctima y su entorno. “Don Benito está de luto. Nuestra más profunda condena ante este tipo de presuntos asesinatos por violencia de género”, ha manifestado. Medina ha subrayado la necesidad de seguir trabajando desde las instituciones para prevenir y erradicar esta violencia. “Hay muchas mujeres que necesitan ayuda y tenemos que estar a su lado. Desde el Ayuntamiento vamos a poner todos los medios a nuestro alcance”, ha señalado.

Las banderas de todos los edificios municipales de Don Benito ondean a media asta por el día de luto en la ciudad. Asimismo, se ha guardado un minuto de silencio a las 12:00 horas en la plaza de España como muestra de respeto a la vícima y rechazo a esta “lacra social”.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Don Benito, Manuel Gómez, ha lamentado la “triste noticia” y ha insistido en la necesidad de actuar desde la educación y la concienciación social desde edades tempranas. “Mientras haya una sola víctima, nos quedará mucho por hacer”, ha dicho, y ha defendido el impulso de políticas públicas que promuevan la igualdad y erradiquen la violencia machista.

Desde la Junta de Extremadura y la Delegación del Gobierno también se han guardado minutos de silencio a las 11:30 y 12.30 horas respectivamente.

Toni Gudiel

Otra mujer en Aldeanueva

El último caso de violencia machista en Extremadura tuvo lugar el pasado mayo en la localidad cacereña de Aldeanueva de la Vera. Una mujer de 39 años, María V., moría acuchillada a manos de su pareja, quien la arrojó después por el balcón de su vivienda.

Los hechos sucedían a primera hora de la mañana del 27 de mayo, cuando el hijo menor de la pareja ya se había ido al instituto. El crimen conmocionó a este pequeño pueblo verato de 700 habitantes en el que todos se conocen.

El presunto asesino se encuentra en prisión provisional. El caso está bajo secreto de sumario y el pasado julio continuaban las declaraciones judiciales.

Además de la medida cautelar del ingreso en la cárcel, la jueza que instruye el caso dictó una orden de protección respecto al menor. En resolución la magistrada hace constar la prohibición al varón de comunicación o aproximación a él a menos de 500 metros, así como la suspensión de la patria potestad.