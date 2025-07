La Policía investiga si el incendio en la casa okupa en Las Palmas donde se quemó una menor fue un accidente y no una agresión machista

Un ataque intencionado o un fatal accidente. Son las dos hipótesis que están encima de la mesa del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional sobre qué ocurrió la madrugada del miércoles en la casa abandonada de La Isleta donde una menor, de 17 años y tutelada, resultó herida crítica por quemaduras. Un joven, de 20 años, está detenido como presunto autor de las lesiones graves después de que la víctima, antes de ser sedada, lo acusase de atacarla «con un papel prendido». Pero la declaración del arrestado y los primeros análisis de la vivienda, así como de las lesiones de la adolescente, hacen que no puedan descartar la versión de un fuego fortuito.

Abarrafia H., el detenido, sostiene desde el momento en que le pusieron las esposas que todo fue un accidente. La versión del joven se centra en que habían estado de fiesta, coincidiendo con la celebración de la Virgen del Carmen, y que un colchón de la casa en ruinas en la que estaban, ubicada en la calle Angostura, se incendió mientras fumaban. El joven ha mantenido esta declaración cada vez que los agentes le han preguntado. También, en contra de las primeras informaciones que apuntaban a una posible relación entre ellos, él dice que eran amigos.

Sin indicios de líquido inflamable

De hecho, el caso recayó en el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, quien se ha inhibido en favor del Juzgado de Instrucción número 4, el que estaba de guardia el día de los hechos, al no poder acreditar la existencia de una relación amorosa entre la víctima y el detenido como presunto autor.

La investigación, según ha podido saber LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas, no encuentra hasta el momento de redactar este artículo pruebas de que el joven interviniese en el incendio y causase las lesiones a la adolescente. No hay indicios tampoco de que él la rociase con algún líquido inflamable para provocarle las quemaduras ni, según los primeros análisis, presencia de material combustible.

Tan solo cuentan con esa primera declaración que ella hizo a los agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria cuando la localizaron en la calle, después de recibir la alerta del incendio y antes de que los servicios médicos la entubasen, en la que lo acusó directamente.

Un testigo

Un testimonio que un testigo secunda, al presuntamente haberla oído a ella gritar e implicar a Abarrafia. Este testigo declaró que antes de la llegada policial vio a la menor caminar por la calle Roque Nublo, a solo unos metros de la casa okupa en la que estaban víctima y presunto agresor, seguida del joven, y que ella «a viva voz» manifestaba que «la había quemado tirándole un papel prendido». Lo mismo que la menor aseveró a los policías.

Por esa declaración, procedieron a la detención por un presunto delito de lesiones graves. Lo único que los agentes le entendieron ya en ese momento, debido a que no habla -o no quiso hablar- español, fue que había sido un accidente. La Policía Nacional indaga y recaba pruebas que puedan apuntalar esta versión o descartarla por completo y centrarse en el presunto ataque machista. También recogen testimonios del entorno de ambos que ayuden a dar luz a qué tipo de relación mantenían.

Quemaduras en el 40% del cuerpo

Los sanitarios del SUC lograron estabilizar a la adolescente en La Isleta y la trasladaron en estado crítico al Hospital Universitario Doctor Negrín de Gran Canaria con el 95% de la superficie corporal quemada, en función de los primeros datos médicos. Allí permaneció hasta el miércoles por la tarde, cuando un avión medicalizado la evacuó de urgencia al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, centro de referencia para quemados.

La joven permanece ingresada en estado grave y sedada, aunque al cierre de esta edición responde bien al tratamiento. Los exámenes médicos revelan que las quemaduras que más preocupan afectan al 40% de su superficie corporal, un dato un poco más halagüeño que el primero, que apuntaba al 95% del cuerpo abrasado.

Las próximas horas serán cruciales en la evolución de la adolescente, que está acompañada por personal del centro de menores de Valsequillo en el que residía y también por su progenitora. Lo que todavía se desconoce son los daños internos y neurológicos que, en caso de que sobreviva, pueda tener como consecuencia del fuego y la inhalación de humo a los que estuvo expuesta.

A la espera de pasar a disposición judicial

Por su parte, el detenido acudió tras el incendio al Hospital Doctor Negrín por inhalación de humo con custodia policial. Allí estuvo hasta el mediodía del miércoles, cuando recibió el alta y lo trasladaron a dependencias policiales, donde permanece. Está previsto que hoy o mañana, agotando el plazo de detención, pase a disposición judicial.

De 20 años, llegó en patera a Arrecife el 2 de junio sin documentación ni visado, motivo por el que consta sobre él una orden de expulsión de España. El joven fue trasladado al Canarias 50, un antiguo cuartel de Las Palmas de Gran Canaria reconvertido en recurso para migrantes. Tenía libertad de movimiento y algunas noches pernoctaba en la casa abandonada que resultó incendiada y que está justo enfrente del Canarias 50.

La víctima se escapó el viernes del centro de menores de Valsequillo en el que está tutelada por el Gobierno de Canarias a cargo del Cabildo de Gran Canaria. Esa noche, al no regresar a dormir, los trabajadores ya denunciaron su desaparición, por estar calificada de especialmente vulnerable. No era la primera vez que se fugaba, solía hacerlo sobre todo los fines de semana. El martes, cuando esta esta vez no regresó al centro, volvieron a comunicar su fuga a las autoridades y a incidir en su búsqueda y localización.