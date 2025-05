La Generalitat Valenciana aboga por la retirada de una pintura contra Mazón en la Universidad

La Generalitat Valenciana y el PPCV han criticado este miércoles el grafiti expuesto en la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València (UPV) en el que se representa una imagen del president Carlos Mazón en una rueda de reconocimiento policial, uniformado como recluso con el número 228 (las víctimas mortales de la dana), y acompañado por un rótulo en el que puede leerse "a presó" (a prisión). La obra, que forma parte de una muestra artística estudiantil instalada a la entrada de la facultad, ha sido cuestionada por los populares, que la consideran un elemento de "linchamiento político". La portavoz del gobierno de Mazón, Susana Camarero, ha instado a su retirada para rebajar la tensión política actual.

"El odio genera odio, la crispación genera crispación y no podemos seguir crispando a esta comunidad. No podemos crispar a la sociedad, no podemos crispar a estos jóvenes. Yo les pido que recapaciten y, por lo tanto, que retiren esta exposición", ha manifestado Camarero en declaraciones a los medios tras participar en la apertura de una jornada organizada por Europa Press.

La obra muestra en primer plano una ilustración de cuerpo entero de Mazón, que viste un mono de prisionero y sostiene con sus manos un cartel con la cifra 228, en referencia a los fallecidos en la dana. Sobre la cabeza del 'president' hay dos palabras en color rojo: 'A presó'. La pintura se ubica en la entrada de Bellas Artes de la UPV y forma parte de la muestra artística de arte emergente PAM! 2025, organizada por el vicedecanato de Cultura de la facultad, donde más de 90 alumnos de los másteres del centro exponen sus proyectos artísticos y multimedia.

Una "excusa" para "acosar" a Mazón

Para Camarero, el cartel 'A prisión' que acompaña el grafiti es "muy desagradable y muy inoportuno", por lo que lo ha condenado. "Creemos que el arte no tiene que ser una excusa para un acoso como el que está sufriendo el presidente Mazón", ha defendido.

"La juventud se puede expresar de muchas formas, los estudiantes se pueden expresar de muchas formas, el arte se puede expresar de muchas formas, pero pedimos un respeto para el presidente en un momento tan delicado para esta comunidad como el que estamos viviendo", ha solicitado.

La también portavoz del Consell ha extendido esta petición a los grupos parlamentarios de las Corts, para que hagan "una reflexión de cómo se están comportando en los últimos tiempos y cómo se está crispando a la sociedad en los últimos tiempos": "Yo pido respeto y, desde luego, la retirada de esa exposición en primer lugar, y una reflexión por parte de todos los grupos políticos para que esto no sea la forma de actuar".

Y ha concluido: "La crítica política es democrática, pero este tipo de cuestiones y de insultos creo que excede a cualquier crítica política y llega a unos niveles de crispación y a unos niveles de odio que no nos podemos permitir".

"Linchamiento político"

Por su parte, el secretario general del PPCV y síndic popular en las Corts, Juanfran Pérez Llorca, ha mostrado también su rechazo a la obra. “Los campus universitarios son espacios de libertad y de respeto, no trincheras ideológicas para el linchamiento político y personal a un presidente elegido democráticamente”, ha afirmado.

Pérez Llorca ha destacado que desde el PPCV respetan "profundamente" la libertad de expresión, "incluso cuando se expresa con dureza. Pero cuando una institución pública da espacio a una obra que directamente acusa, juzga y condena sin pruebas, estamos ante algo más serio: la banalización del dolor, la politización del arte y una falta de respeto a la verdad y al Estado de Derecho”.

El también portavoz del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts ha recordado que la crítica política forma parte de la democracia, pero también que “el arte no puede ser coartada para humillar, ni la universidad un escenario para legitimar ataques personales disfrazados de reivindicación”.

A su juicio el contenido y la ubicación de la pieza, en el acceso principal de la Facultad, evidencian una intencionalidad política que busca la máxima repercusión: “No se trata de una creación artística, sino de un mensaje de odio camuflado en un formato cultural. Pintar a un presidente democrático como un preso no es arte: es manipulación”. Por último, el popular ha alertado sobre el papel de algunas instituciones públicas “en la creciente crispación política que vivimos”. “Que esto se exhiba en una universidad pública, financiada con dinero de todos, debería hacernos reflexionar”, ha concluido.