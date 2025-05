Los WhatsApp desvelan que los investigados por matar a Cloe en Alicante planearon el crimen

Los mensajes de WhatsApp recuperados por la Guardia Civil de los móviles de los dos presuntos asesinos de Cloe estuvieron planificando el crimen. En los días previos al asesinato hablaron abiertamente de cómo lo iban a hacer. Ambos estaban confiados de que habían cubierto su rastro, porque se trataba de mensajes efímeros que se borraban una vez leídos. Sin embargo, la Guardia Civil ha conseguido recuperar estas comunicaciones que han acorralado a los dos implicados. Este viernes ha declarado en la Fiscalía de Menores el segundo de los implicados y también ha acabado admitiendo que participó en el asesinato cometido en Orihuela Costa (Alicante). El jueves ya confesó también el exnovio de la joven asesinada ante las evidencias que han conseguido recoger los investigadores. Los mensajes son tan explícitos que su principal defensa consiste en tratar de minimizar su responsabilidad en el crimen. De modo que ambos se culpan mutuamente del asesinato.

La joven Cloe, de 15 años de edad, murió degollada el pasado 24 de noviembre, la víspera de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer. Desde el primer momento la investigación apuntaba a que se trataba de un crimen de violencia machista, con el exnovio de la joven como principal sospechoso y que fue detenido a las pocas horas. Sin embargo, pronto aparecieron evidencias de que había un segundo implicado y que fue detenido a finales del pasado marzo. Al parecer, mientras uno agarraba a Cloe del cuello y trataba de estrangularla, el otro le cortó el cuello con una navaja. Los dos jóvenes de 17 años investigados por el asesinato permanecen ingresados en un centro de menores desde sus respectivos arrestos. Esta semana han sido citados en la Fiscalía de Menores para ser interrogados tras la aparición de los indicios hallados por la Guardia Civil.

El abogado Iván Rodríguez Lorente, que defiende al segundo implicado, confirmó que el joven ha admitido su participación en el asesinato y ha querido expresar perdón a la familia de Cloe. Las fuentes consultadas por este diario apuntaron que el segundo implicado ha asegurado que fue el novio el que le incitó y obligó a participar. Para lograr su participación le habría manifestado que si le ayudaba a llevar a cabo su plan sería más aceptado dentro del grupo.

Cruces de acusaciones

Una versión opuesta a la que ha dado el exnovio de la joven asesinada, que en sus declaraciones había hablado de una deuda por drogas y que el segundo implicado mató a Cloe para darle un escarmiento. El joven, defendido por la abogada Encarnación Obdulia Martínez, admite su participación en el crimen, pero sostiene que el otro implicado le obligó. La versión del ajuste de cuentas se está viniendo abajo, ya que las investigaciones no han encontrado evidencias que relacionen al segundo implicado con los ambientes del tráfico de drogas. Sin embargo, la investigación apunta a que se trató de un crimen machista, en la que el principal sospechoso logró la ayuda de un amigo. Ahora los dos se culpan el uno al otro del asesinato.

La acusación particular, que ejerce en nombre de la familia el abogado Juan Carlos Fuentes, ha manifestado que no hay nada en las actuaciones sobre una deuda de drogas, "es algo totalmente falso. Es un crimen de violencia de género cometido por dos menores que lo planificaron y lo ejecutaron". "La familia quiere dar las gracias a la investigación realizada por la Guardia Civil. Ha sido tan exhaustiva que los dos menores tenían poco que aportar, aunque ahora lo hayan reconocido. No han dicho nada que no esté documentado en la causa".

Aunque el contenido específico de esos mensajes no ha trascendido, las fuentes consultadas por este diario señalaron que en ellos hablan abiertamente del asesinato. El jueves tras la declaración del exnovio trascendió que estos se mandaron en los momentos inmediatamente posteriores al asesinato y después de que los dos jóvenes huyeran. Pero este viernes se ha conocido que también hay mensajes anteriores al crimen, en las que ambos lo planifican y se reparten lo que van a hacer.

Incidencias

La comparecencia del segundo implicado se ha desarrollado este viernes durante más de tres horas en la Fiscalía de Menores, aunque ha estado plagada de incidencias. En primer lugar, cuando iba a empezar ha habido un simulacro sorpresa de incendio que ha obligado al desalojo preventivo de todo el Palacio de Justicia. Esto ha provocado que empezara una hora más tarde de lo previsto. A lo largo del interrogatorio, la tensión ha podido con el investigado que ha pedido un descanso para tomar el aire alegando que se encontraba mal. Hasta dos recesos han tenido que hacer a lo largo del interrogatorio.