El exnovio de Cloe admite ante la fiscal que mató a la menor junto con el otro implicado

El exnovio de Cloe, la joven de 15 años asesinada en Orihuela Costa, ha admitido el crimen en una comparecencia que se ha celebrado este jueves en la Fiscalía de Menores. El adolescente, que está internado en un centro de menores desde su detención por el asesinato machista, ha prestado declaración durante más de tres horas, en las que se ha enfrentado a las pruebas recogidas contra él. Las fuentes consultadas por este diario señalaron que aunque ha tratado de minimizar su participación en los hechos, las evidencias recogidas por los investigadores son tantas que lo ha reconocido. Entre ellas mensajes de móvil que se intercambió con el otro joven la misma noche del crimen, en el que hablaban abiertamente de lo ocurrido. Aunque todos estos mensajes fueron borrados, la Guardia Civil pudo recuperarlos todos. Por estos hechos, fue detenido un segundo implicado el pasado mes de marzo y que también está internado. Este segundo implicado comparece este viernes.

La joven fue asesinada el pasado 24 de noviembre en Orihuela Costa, la víspera de la celebración del Día Internacional por la eliminación de la Violencia sobre la Mujer. La víctima recibió una cuchillada mortal que le cortó el cuello. La investigación apunta a que mientras uno de los menores detenidos la agarraba del cuello, el otro la degolló. La investigación apuntaba a que podría tratarse de un crimen de violencia de género y que el adolescente mató a su novia por no haber podido superar la ruptura. A pesar de la gravedad de sus heridas, Cloe pudo levantarse en busca de ayuda, desde la calle Mercurio hasta la calle Venus a través de un estrecho callejón de medio metro de anchura, hasta la casa de su hermano. Este la trasladó en estado grave hasta el hospital de Torrevieja, donde murió poco después. El exnovio fue detenido en un primer momento, pero no se conoció hasta meses más tarde que había un segundo implicado que estuvo en ese callejón la noche de los hechos. Tras su arresto, el presunto asesino implicó al segundo menor. A lo largo de sus comparecencias, sus declaraciones han sido exculpatorias, vinculando el asesinato con una supuesta deuda por drogas en las que el segundo implicado habría sido el responsable.

Desde el entorno de Cloe se subrayó que la investigación desvela que se ha tratado de un crimen de violencia de género, en el que el principal encausado no habría superado la ruptura. Las supuestas deudas por drogas habrían sido una nueva manera de seguir manchando el nombre de la víctima por parte de su agresor. El abogado que ejerce la acusación particular en nombre de la familia de Cloe, el letrado Juan Carlos Fuentes, señaló que "se trata de un crimen machista, aquí no hay mafias que les estuvieran persiguiendo". Una venganza contra la joven por haber puesto fin a la relación sentimental. Los dos adolescentes, de 17 años de edad, se han venido acusando el uno al otro de su responsabilidad en el crimen, aunque la investigación está recogiendo numerosos indicios contra ellos.

Mensajes recuperados

El sospechoso ha comparecido ante la Fiscalía de Menores donde ha tenido que ir respondiendo sobre todas evidencias encontradas contra él por parte de la Guardia Civil. La mayor parte de ellas procedentes de su propio teléfono y del otro implicado. Los sistemas de geolocalización de los móviles habían determinado que los dos sospechosos estuvieron en ese callejón la noche del crimen. Pero esos teléfonos habían arrojado más pruebas. Los dos estuvieron enviándose mensajes esa noche en los que hablaban abiertamente de lo que acababa de ocurrir. Los dos tenían activada una opción por la que estas comunicaciones se eliminaban una vez leídas, pero la Guardia Civil ha podido recuperarlos. En ellos hablaban abiertamente de lo preocupados que estaban por el hecho de que Cloe estuviera viva cuando se habían marchado del callejón. Las comunicaciones se estuvieron mandando hasta poco antes de que el exnovio fuera localizado y detenido. Inicialmente, el sospechoso se iba a acoger a su derecho a no declarar, pero al final ha respondido a las preguntas de la fiscal y de su defensa, la abogada Encarnación Obdulia Martínez. No ha respondido ni a la acusación particular, ni a la defensa del otro implicado. Aunque ha admitido su participación en el crimen, esta confesión ha sido con matices, ya que continúa asegurando que fue el otro menor el que le obligó y ha seguido insistiendo en la versión de la deuda por drogas. Un pretexto que desde el entorno de la víctima se rechaza de manera tajante.

El examen de los mensajes en el teléfono del exnovio han arrojado más evidencias para los investigadores de que Cloe sufrió otros episodios de malos tratos antes del asesinato, motivo por el que se podría ampliar la investigación a estos otros delitos. Esto supondría tomar declaración a todo el entorno de la víctima para determinar qué ocurrió en esos episodios anteriores.

Asimismo, para este viernes está prevista la declaración del segundo menor implicado en el crimen. Una comparecencia que se produce a petición de la defensa del propio investigado, que está representado por el letrado Iván Rodríguez Lorente. El joven ha admitido que estaba allí, pero alegaba que no participó en los hechos. Hasta ahora solo había querido responder a las preguntas de su abogado, por lo que ahora podría estar dispuesto a contestar a las preguntas de la fiscal, pero cuál va a ser el sentido de su comparecencia es algo que por el momento se desconoce.

Segunda declaración

La causa está pendiente también de los resultados de los restos biológicos encontrados en el escenario del crimen y que pertenecerían a los dos implicados, además de la sangre encontrada en un patinete, unos guantes, un casco y una zapatilla intervenidos a este segundo implicado y que podría pertenecer a Cloe. El resultado de estos análisis determinará cuándo se pueda celebrar el juicio por este asesinato que conmocionó a la localidad. El segundo implicado, que estudiaba en el mismo instituto de Cloe, no asistió a clase el día después del asesinato y habría aportado un justificante médico falso. Aunque fue citado como investigado estaba en un primer momento en libertad, con la prohibición de salir del país. Hasta que a finales del pasado marzo, tras la aparición de nuevas pruebas, fue ingresado en un centro de menores.