Una chica revela cómo 'un jugador del Real Madrid' intentó abusar de ella en una discoteca: "Carne nueva americana"

Desgraciadamente, los casos conocidos de agresión sexual en España han crecido en los últimos años debido a una concienciación mayor de la sociedad de no dejar pasar ninguna situación. Sin embargo, también hay muchas personas que no se atreven a denunciar por miedo a ser juzgadas, vergüenza o inseguridad.

Danielle Grobman es una chica estadounidense que lleva algo más de dos años viviendo en Madrid y que suele publicar contenido de todo tipo en sus redes sociales, en el que muestra como es su vida en la capital de España.

Gracias a ello ha conseguido sumar a más de 33.000 personas a su comunidad de seguidores en Instagram, que hace poco recibieron una información de lo más indeseable por parte de la chica.

Hace unas semanas, Danielle se dirigía una vez más a sus 'followers', aunque en esta ocasión para denunciar que había sido acosada en una discoteca durante una noche de fiesta y que la persona en cuestión se lanzó a por ella tras asegurarle que era un jugador del Real Madrid que venía de Canarias.

"Hombres de Madrid, tengo un juego divertido para vosotros que se llama: no intentes besar el cuello de una chica en un club y decir 'no pasa nada, soy español, nosotros somos muy besucones'. Y entonces intentar engañarte porque 'juegas al fútbol para el Real Madrid'", empieza el documento la joven norteamericana, antes de comentar qué ocurrió.

Grobman comenta que una noche reciente se encontraba en una discoteca con sus amigas para pasar un buen rato cuando, de repente, aparecía un chico que le apartó del grupo de amigas con el que salía. Después, le preguntó el nombre y a qué se dedicaba y le explicaba que él venía de las Canarias "para jugar en el Real Madrid".

Tras ello, el acosador le abrazó y empezó a besar en el cuello, algo que la víctima no había consentido: "No me 'fucking' gusta", resalta en español Grobman, antes de mencionar que se planteó si publicar un vídeo así, pero que finalmente se lanzó a ello. "Después de decirle que no, ¡el tío incluso trató de volver a mí!", revela, por lo que lanza un aviso a las chicas que viven en la ciudad al respecto.

"No me importa si eres el jugador más importante del Real Madrid, no puedes hacerle eso a una mujer", comenta desquiciada ante la cámara. No obstante, comenta que "normalmente es una buena ciudad y estoy feliz, pero esto me cabrea", apunta la chica.

"No importa lo que te digan que son, mantente firme y respeta los límites", sentencia antes de finalizar resaltando que esto es "el motivo por el que siempre está con su grupo".