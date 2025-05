Los médicos coinciden sobre el caso del matrimonio que tuvo a sus hijos encerrados cuatro años en Oviedo: “Hace falta una evaluación psiquiátrica de los padres”

Unanimidad médica en torno a la "casa de los horrores" desmantelada en Oviedo, donde unos padres de nacionalidad alemana mantenían encerrados a sus tres hijos desde hace cuatro años, sin escolarizar, sin contacto alguno con otros vecinos y es un escenario de salubridad muy cuestionable. Tanto los progenitores como los tres niños necesitan una evaluación psiquiátrica, como paso previo a otro tipo de medidas. Los especialistas reconocen que se trata de un caso de gran complejidad por varias razones: la escasa literatura médica sobre ese tipo de casos, el desconocimiento de los historiales médicos y la dificultad añadida del idioma para poder realizar una valoración.

Los detalles que han trascendido desde el desmantelamiento de la "casa de los horrores" de Fitoria no son suficientes, a juicio de los especialistas, para hacer un diagnóstico exhaustivo de las causas que han desencadenado una convivencia familiar tan anómala que, hasta ahora, ha supuesto el ingreso en el centro penitenciario de Asturias del padre, de 53 años y nacionalidad alemana, y de la madre, de 48 años, estadounidense pero también con nacionalidad alemana, mientras que los tres niños se encuentran en régimen de acogimiento residencial por el Principado. En lo que sí coinciden los tres psiquiatras consultados por La Nueva España es en la necesidad de hacer una valoración especializada a todos los miembros de la familia. "Independientemente del ingreso en prisión, sería razonable que se hiciera una evaluación psiquiátrica", manifestó Luis Jiménez, presidente de la Sociedad Asturiana de Psiquiatría. Julio Bobes, catedrático en Psiquiatría y con gran experiencia en peritajes, sostiene que "el primer paso debe consistir en una evaluación de los padres y de los niños, hay que saber si los progenitores, o uno de ellos, son enfermos". Bobes admite que "es la primera vez que encuentro con una situación así, en el mundo occidental no son habituales estos comportamientos. Es difícil de entender sin hablar con los padres".

El psiquiatra Ángel García Prieto no ocultó cierta sorpresa, a falta de más detalles, sobre el rápido encarcelamiento de los dos progenitores: "Me llamó mucho la atención su ingreso en prisión cuando a lo mejor debían estar en el HUCA y no en la cárcel". Pero García Prieto apunta que de los datos conocidos hay una conclusión clara: "Estamos ante una pareja de padres psicóticos o cuando menos, hay un progenitor psicótico que domina a los demás miembros de la familia, con un peso muy fuerte sobre la pareja y los hijos hacen lo que les mandan sus padres, se mimetizan con el ambiente en el que viven. Estamos ante un grupo dominado por una persona o por una pareja psicótica. Hay un trato psicótico por parte de los padres".

El impacto de la pandemia

Los detalles que han trascendido sobre la "casa de los horrores" en Fitoria "sugieren que algo no iba bien en esa familia", en opinión de Luis Jiménez, que evita extenderse en mayores consideraciones. El psiquiatra y catedrático en Psiquiatría Julio Bobes se muestra preocupado por el impacto que "un aislamiento sensorial de cuatro años puede acarrear para los tres niños, cuando el aislamiento ya se califica de extremo si supera los seis meses", mientras que Ángel García Prieto confía en que "las secuelas, a la larga, puedan ser resolubles en los niños", aunque advierte de que "los comportamientos psicóticos pueden ser genéticos", lo que añadiría una mayor dificultad a su tratamiento.

La repercusión que tuvo la pandemia del covid para el comportamiento de esta familia como, al parecer , ha declarado la madre no es desdeñable. "Atrincherarse cuatro años es demasiado", valora Luis Jiménez, mientras Ángel García Prieto considera que "hay gente que se ha visto más influida", al tiempo que aporta una tendencia más allá de este caso: "Las consultas han aumentado. Las psicólogas, porque en su mayoría son mujeres, están haciendo una gran labor con miles de personas". El idioma, que obligó al uso de traductores en la declaración judicial, añade una traba más. "Aquí no abundan los psiquiatras que dominen el alemán", advierten los especialistas. n

