Ocho meses de prisión por delito de odio: “Moros de mierda, estáis ensuciando el país”

“Moros de mierda, mierdas secas, estáis ensuciando el país, follamoros me la vais a estar chupando hasta que se seque”. Estas expresiones humillantes, xenófobas y racistas, realizadas contra los trabajadores y personas migrantes vulnerables de la Fundación CEPAIM en Gandia, han sido castigadas con ocho meses de cárcel y el pago de una multa de 720 euros. Asimismo, el acusado, que ha reconocido los hechos en un juicio celebrado por conformidad ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, también ha sido condenado a otros 720 euros de multa por dos delitos leves de amenazas y deberá indemnizar a los cinco perjudicados con 2.000 euros por daños morales.

La sentencia, dictada in voce, contempla la atenuante analógica de alteración psíquica al presentar el acusado, de 31 años, un cuadro psicopatológico con trastorno de la personalidad, con déficit de atención y del control de los impulsos. Además se le suspende el cumplimiento de la pena de prisión con la condición de que no delinca durante los próximos dos años, pague la responsabilidad civil y las multas y se someta a un curso de reeducación en materia de igualdad.

Los hechos enjuiciados ocurrieron en septiembre de 2023 en las inmediaciones de un hotel de Gandia cuando el ahora condenado, “de forma totalmente gratuita, chulesca y con el propósito de humillarles por su nacionalidad”, se dirigió a un trabajador y a un extrabajador de la fundación CEPAIM -que desarrolla una labor de integración de personas vulnerables e inmigrantes- con las anteriores expresiones xenófobas: “Moros de mierda, apartaos, porque yo no me voy a apartar, mierdas secas, estáis ensuciando el país”. Al tiempo que también les amenazaba: “Me he quedado con vuestras casas”.

Llegando a coger de la camisa a una de estas personas con el ánimo de atemorizarle: “Te voy a apuñalar con lo que llevo en el bolsillo, tú estas en mi puto país, eso es una amenaza, no vuelvas a contestar, anda ya moro de mierda”.

“¿Qué vienes, a defender a las del pañuelito?”

Tres días después de estos hechos, “guiado por la animadversión al colectivo de origen marroquí”, el acusado volvió a acudir al aparcamiento de este hotel de Gandia donde la citada fundación desarrollaba sus funciones de integración a persona migrantes y, “en actitud muy violenta y zarandeando con fuerza la verja”, se dirigió a las personas que allí se encontraban con la misma intención humillante. “¿Qué vienes, a defender a las del pañuelito?”.

Además les escupió y llamaba “putas y guarras” a las trabajadoras de CEPAIM. De igual modo, al encargado de la fundación también se insultó en el mismo sentido. “Otro moro de mierda, me la vas a chupar hasta que se me seque”. “¿Cuántos muertos ha habido en el terremoto?, debería de haber habido más”.

El condenado por un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, por motivos discriminatorios (delito de odio), también se dirigió en los mismos términos a trabajadores españoles de la fundación. “Tú la peor, de aquí y trabajando con los putos moros de mierda”.

El Ministerio Fiscal solicitaba por el delito de odio, con la atenuante de alteración psíquica, un año de prisión. Finalmente, tras el acuerdo alcanzado entre las partes, la pena se le queda en ocho meses de cárcel, que no cumplirá si paga los 2.000 euros de responsabilidad civil, las multas por los dos delitos leves de amenazas y realiza el curso de reeducación. La condena también lleva aparejada la inhabilitación especial para trabajos y actividades docentes por un plazo de tres años.