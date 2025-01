Las narcolanchas en Sevilla, una "imagen llamativa" por el temporal: "No es la primera vez"

La imagen de varias narcolanchas a la altura del Estadio de La Cartuja han hecho saltar las alarmas de la ciudadanía, sin embargo, el río Guadalquivir hace tiempo que se ha convertido en una de las rutas de la droga en Andalucía. Desde la subdelegación del Gobierno han asegurado que "es una imagen llamativa, pero no es la primera vez que sucede".

Como adelantó El Correo de Andalucía, este martes se interceptaron al menos tres embarcaciones de las que suelen utilizar los traficantes, calificadas como género prohibido desde hace años, a la altura de la Isla de la Cartuja, en plena capital. Si bien es cada vez más habitual la presencia de estas lanchas en el río, esta acostumbra a darse en la parte baja del cauce, no tan avanzado.

"Cada vez que hay una situación de temporal tanto en la costa como en la desembocadura del río este tipo de embarcaciones tratan de protegerse y refugiarse río arriba", ha detallado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano. Así, ha señalado que no se puede obviar "que la presión policial está siendo importante y también, río abajo pero dentro de la provincia de Sevilla, se ha procedido a la utilización de medios técnicos para controlar la entrada de lanchas". Esto provoca que "los componentes delictivos busquen nuevas fórmulas y espacios para protegerse".

La Guardia Civil investiga los hechos

El dirigente socialista ha explicado este miércoles que esta "no es una situación nueva, pero eso no quiere decir que no haya podido llamar la atención". Así, ha querido defendido que las embarcaciones "fueron detectadas y luego fueron objeto de vigilancia tanto desde tierra como desde medios aéreos por parte de la Policía Nacional y de la Guardia Civil". "No puedo entrar en cuál es la operativa de actuación de las Fuerzas de Seguridad", ha insistido.

Aunque Toscano sostiene que no lo puede "asegurar al 100%", los primeros datos señalan a que las embarcaciones no iban cargadas. El dirigente socialista no ha querido avanzar más detalles sobre los hechos ni sobre cuántas narcolanchas fueron interceptadas. Así, se ha limitado a señalar que "está siendo investigada está cuestión por parte de la Guardia Civil".

Fuentes de la Guardia Civil, por su parte, reconocen que, debido al temporal, tienen conocimiento de que han entrado embarcaciones de este tipo en aguas del Guadalquivir, intentando desde el Instituto Armado interceptarlas. Por el momento, no han dado a conocer incautaciones o si estas narcolanchas portan alijos en su interior.

Debido a este escenario, desde Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) han reclamado más medios para poder dar caza a los delincuentes. Aprovechando una intervención en la Asamblea de Extremadura, Juan Fernández, secretario general de AUGC, ha denunciado el despliegue obsoleto, la falta de personal y las desigualdades laborales en la Guardia Civil, para poder perseguir a estos criminales.