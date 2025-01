Un afectado en el accidente de Astún: "Hemos salido disparados como si fuese una cama elástica"

“Hemos montado en el telesilla y de repente, a mitad de trayecto, ha parado en seco. Sabíamos que no era normal, no era una parada programada. He visto el suelo a un metro y hemos salido disparados como si fuese una cama elástica, como un obús, descontrolados. La elasticidad del cable nos ha lanzado hacia arriba”. Son las palabras con las que Koldo Sampedro, natural de Orozco (Vizcaya), describe el accidente del telesilla de esta mañana en Astún y que ha sufrido en sus propias carnes.

“Han sido momentos de incertidumbre porque hay gente que se ha quedado colgando de la silla y se han tirado al suelo por miedo. La hostia ha sido terrible, como si fuese una atracción de fuera”, ha proseguido Koldo en declaraciones a este diario. Hoy se encontraba esquiando con sus hijos de 15 y 17 años y los tres han resultado ilesos.

Un grupo de jóvenes también llegados desde el País Vasco, en su caso desde Bilbao, recordaban lo sucedido a pie de pista. “Ha sido una puta locura, superimpactante. Mi prima se ha quedado media hora colgada bocabajo. Están todos bien, uno tenía una brecha pequeña, pero podría haber sido muchísimo peor. Ha sido más el susto, decían que había mucha tensión y agobio”, han afirmado.

En la zona de bares y cafetería, el accidente ha sido lo más comentado. “No habíamos empezado ni a esquiar, estábamos dejando a los niños en la clase de esquí y diez minutos después habríamos estado ahí arriba”, ha comentado un padre de familia. "Justo íbamos a subir por ese telesilla, pero menos mal que hemos bajado a almorzar”, ha añadido una pareja de jóvenes.

En cualquier caso, todos han aplaudido la celeridad del rescate, algo que también han confirmado monitores de esquí. “Ha sido muy rápido dentro de lo que cabe. Nosotros hemos subido a ayudar a bajar a la gente y es duro porque había compañeros de escuela colgados”, han señalado los profesores.

Suscríbete para seguir leyendo