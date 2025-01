Muere un actor infantil en los incendios de Los Ángeles: "Mamá, déjame", exclamó

La estrella infantil Rory Sykes murió por intoxicación por monóxido en su casa de Malibú el miércoles 8 de enero, durante los incendios forestales de Los Ángeles , confirmó su madre en una desgarradora declaración.

El actor nacido en Gran Bretaña, que apareció en la serie de televisión de los años 90 Kiddy Kapers, quedó atrapado dentro de su casa de la ciudad playera cuando estalló en llamas en medio de los incendios forestales que continúan devastando grandes franjas de California .

Shelley Sykes dijo que había intentado rescatar a su hijo de 32 años, que nació ciego y luego fue diagnosticado con parálisis cerebral, pero descubrió que el suministro de agua de la propiedad había sido cortado.

La madre, traumatizada, corrió a buscar ayuda del departamento de bomberos local, pero cuando regresó, la vivienda había sido completamente destruida con Rory todavía dentro.

"Mamá, déjame"

“Él dijo: ‘Mamá, déjame’ y ninguna madre puede dejar a su hijo”, aseguró a 10 News First de Australia. “Y yo tengo un brazo roto, no podía levantarlo, no podía moverlo".

Shelley contó que estaba “totalmente desconsolada” por la noticia y describió a su hijo como “un regalo” y un “verdadero humanitario” a quien “extrañaremos muchísimo”.

La australiana, que vivió en el Reino Unido antes de mudarse a Los Ángeles, dijo a 10 News First que había llamado al 911 varias veces antes de conducir unos 400 metros desde la propiedad de la familia para buscar ayuda para su hijo.

Los funcionarios le dijeron que la causa de su muerte había sido intoxicación por monóxido.

Rory había seguido una carrera como orador motivacional como defensor de los discapacitados después de su etapa como estrella infantil y fue cofundador de Happy Charity, una organización sin fines de lucro destinada a ofrecer "esperanza, felicidad y salud a los que sufren".

“Superó muchas cosas con cirugías y terapias para recuperar la vista y poder aprender a caminar”, escribió Shelley.