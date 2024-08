El fugitivo que fue descubierto por el Predictor de su novia

Llevaban años buscando a Antonio. Desde 2015, cuando dejó sangrando y medio muerto a un hombre en una calle de Madrid. Ambos habían tenido una discusión de tráfico y Antonio le apuñaló varias veces con una daga antes de huir. Tenía 18 años y los policías ya le buscaban también por tráfico de drogas y conducción temeraria. Incluso por un delito de maltrato animal.

Nada a su nombre

Pasaron los meses, los años, y no había rastro de él. Había dejado a su novia y no estaba dentro del sistema oficial: no trabajaba, no cobraba ningún tipo de subsidio, no renovó el DNI, no iba al médico, no tenía nada a su nombre, sus familiares no le enviaban dinero a ningún lado. Se había esfumado.

Un carrito de bebé

En 2021 llegó la primera pista fiable sobre su paradero. Los investigadores del Grupo de Localización de Fugitivos de la Policía Nacional vieron a un familiar del fugitivo con un carrito de bebé dentro del coche. Siguieron el hilo y supieron también que el fugitivo podía tener una nueva novia, y que esa chica, madrileña, su supuesta nueva pareja, había sido madre.

Los investigadores creen que el fugitivo está oculto en algún lugar de la Comunidad de Madrid, cerca de su pareja y de su hijo recién nacido, pero no logran dar con él. Siguieron buscándole. Uno de los policías lo resumía así: "Nadie se queda embarazada por el Espíritu Santo".

Promesas a la jueza

Investigan entonces si la abuela ayudaba de alguna manera a su hijo y a su nieto. La mujer, en su día, había convencido a la jueza para que dejara unos días en libertad a su Antonio. Le prometió que se presentaría luego para cumplir con la justicia. Nunca lo hizo. A finales de 2023, una nueva pista vincula a la madre con el pueblo de Miajadas, al sur de la provincia de Cáceres, a casi 300 kilómetros de Madrid.

Dos líneas en el Predictor

Los policías acuden sobre el terreno. Es un pueblo pequeño, no llega a diez mil habitantes. Ven allí a la pareja del fugado y, de nuevo, la ven con otro carrito de bebé. La siguen por el pueblo y también por las redes sociales. Han visto cómo ha colgado una fotografía de un Predictor, un test de embarazo, con dos rayitas de color rosa.

La joven está embarazada de nuevo y lo anuncia a sus seres queridos. Esta vez tampoco puede haber sido el Espíritu Santo, pero los investigadores creen que es el momento. La mujer, embarazada de nuevo, puede llevarles hasta su pareja, el fugitivo.

La joven acude al juzgado en Madrid, también a varias citas médicas para controlar su embarazo y ver que todo va bien. En ocasiones lo hace acompañada, pero nunca por el padre de las criaturas. Ni en la ecografía, ni durante el parto.

El fugitivo, en el momento de su detención. / POLICÍA NACIONAL

Pero después de ser madre por segunda vez, la mujer vuelve de nuevo a Miajadas. Allí, en una casa baja de la calle Maura, hay un inquilino misterioso, un hombre que apenas se asoma a la calle. Los investigadores llevan meses vigilando. Cuando el hombre sale, deja la puerta entreabierta, para volver rápido. Siempre lleva gorra, gafas y barba. Es Antonio, el fugitivo desde 2015. Cuando huyó de la justicia tenía 18 años; ahora tiene 27 y es padre de dos hijos.

Hacia las siete de la mañana del 20 de junio, alguien irrumpe en la casa de la calle Maura, en Miajadas. No es el Espíritu Santo. Son policías del Grupo de Fugitivos, de Cáceres y de la Unidad de Intervención (UIP). Ponen con rapidez los grilletes a Antonio y se lo llevan para tratar de evitar que su mujer y sus hijos sean testigos de ese momento tan violento.