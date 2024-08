Máxima tensión en Son Sant Joan: Detenido un pasajero que se identificó como militar tras exigir coger un vuelo "por la patria"

Son Sant Joan está viviendo momentos de máxima tensión después de que muchos pasajeros no hayan podido coger todavía su vuelo por los efectos de la DANA, algunos incluso teniendo que dormir en el propio aeropuerto de Palma. Un nerviosismo que ha provocado incluso la detención de un pasajero que se identificó como militar y que exigía poder coger un vuelo de salida "por la patria". No obstante, la Polícia ha confirmado que el joven vestido con ropas de camuflaje no forma parte del Ejército y que iba en estado de embriaguez.

Dicha persona joven, que se identificaba como militar ante los agentes de seguridad, se ha mostrado muy exaltado y reclamaba poder volar hacia la Península "por la patria". De hecho, incluso se ha llegado a poner la boina para demostrar que formaba parte del Ejército. Ante esta situación, varias dotación de la Policía ha acudido para tranquilizar a la persona, quien no hacía caso de las indicaciones que se le daban.

La tensión ha ido en aumento hasta que el joven se ha encarado con los agentes de la Policía Nacional a gritos de "deténgame, deténgame". Finalmente, se ha procedido a la detención del presunto autor por un delito de desobediencia grave. El mismo ha sido trasladado hasta el hospital para realizar una valoración de su estado de salud.

Caos en el aeropuerto

Cientos de pasajeros han pasado la noche en el aeropuerto de Palma debido a los retrasos y cancelaciones de vuelos por la DANA que atraviesa Mallorca desde el pasado miércoles 14 de agosto.

El caos generalizado obligó ayer por la tarde a Aena a mantener activo su comité de crisis para colaborar con las compañías aéreas y dar la mejor solución a los pasajeros que han visto trastocados sus planes de viaje según informó la empresa semipública.