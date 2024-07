El coautor del robo de Atrio en Cáceres admite que sustrajeron las botellas, pero que no fue con fuerza

Constatin Dumitru no defiende su inocencia en los delitos que le acusaron. Mantiene que sí que robaron las botellas de vino de la bodega de Atrio, pero que no fue un robo fuerza, sino un hurto, un delito con una menor pena en el Código Penal. "De un hurto a un robo con fuerza hay una gran diferencia, eso es lo que pasó realmente", ha defendido el reo ante los medios de comunicación tras salir del centro penitenciario de Cáceres con un permiso que durará 72 horas.

Por ello están tratando de recuperar unos vídeos desde hace cuatro meses, que él afirma que todavía no los ha visto, "de la hora de la entrada en la bodega, que están en blanco y negro y que duran 30 segundos, en ese tiempo es imposible sacar 45 botellas de ahí. No se ve prácticamente nada, ni quien es y no tiene ni fecha ni hora". Durante el juicio esos vídeos no se visionaron, ha afirmado, por un "fallo técnico". Dumitru está deseando que se vuelva a repetir el juicio y resalta que van a "luchar para que se repita" porque insiste en que no fue "tan legal", incluso duda de su anterior abogada, Sylvia Córdoba.

Además, ha afirmado que "nosotros nunca declaramos ni delante de la policía ni delante del juez. No lo hicimos porque nos lo dijo nuestra abogada, me sugirió que no lo hiciera, que era mejor no hacerlo, pero yo quería", ha apuntado el coautor de los hechos. "No es que haya sido un montaje en totalidad, pero sí hubo mucho ayuda por parte de la policía y de los jueces porque tienen mucha influencia [los dueños de Atrio] en Cáceres", ha incidido Dumitru.

"El mismo dueño de Atrio estaba contando, al día siguiente en la bodega delante de la puerta, más o menos lo que pasó. Él desde ahí está contando una versión que es una mentira", ha añadido el coautor del robo ocurrido la madrugada del 27 de octubre de 2021. Entre las botellas que robaron se encontraba la joya de la corona de la bodega, el codiciado Chateau d’Yquem de 1806 valorado en 310.000 euros.

En esta declaración, continúa Dumitru, José Polo argumentó que "el ladrón se bajó de la habitación y se acercó a la puerta blanca, situada antes de llegar a la bodega, y que utilizó una máquina especial para pasar de un lado a otro. Eso es prácticamente mentira porque él sabía más o menos lo que ha ocurrido".

Dumitru, detenido junto a Priscila Lara Guevara por la Interpol en julio de 2022 cuando cruzaban en coche la frontera a Croacia en coche, cree que "mucha gente no se ha creído toda la versión de ellos, porque hay incógnitas, hay muchas mentiras por parte de ellos o que si fue un robo por encargo. Desde el principio dieron mucha bulla".

