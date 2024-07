Arrestan a dos hermanos por tráfico de drogas en un club cannábico de Valencia

Dos hermanos de nacionalidad española han sido arrestados en València por agentes de la comisaría del Distrito Centro de la Policía Nacional por un presunto delito contra la salud pública por comercializar con sustancias estupefacientes en un club cannábico que regentan en un bajo situado en el valenciano barrio de Ciutat Vella.

Durante el registro del local, los agentes intervinieron distintas cantidades de marihuana y hachís, por un valor total que ronda los 5.000 euros. Asimismo, identificaron a varios consumidores en su interior. Los “socios” del citado club esgrimieron que la droga que estaban consumiendo la habían traído ellos de casa para autoconsumo, aunque alguno de ellos manifestó a los agentes que sí le habían ofrecido comprarla allí, pero que no lo hizo porque el precio del gramo de marihuana le pareció caro.

Uno de los principios que deben cumplir este tipo de asociaciones de amigos del Cannabis es que no se comercialice con la marihuana, así como que la cantidad que haya no supere la establecida por número de socios y que tampoco se vendan otro tipo de sustancias.

La asociación se anuncia en internet como un espacio seguro y controlado para el consumo de cannabis en un entorno privado. Así, mantienen que no tiene un ánimo de lucro y su objetivo es “poder compartir información y que sus socios disfruten del cannabis en un entorno seguro”.

En el registro de este club cannábico del centro de València, llevado a cabo el pasado 28 de junio, los agentes procedieron a la detención de una mujer de 34 años. por un presunto delito contra la salud pública. En el mismo los policías interveinieron cerca de 200 gramos de marihuana, otros 200 de hachís, otras sustancias vegetales, envases y una báscula de precisión.

Asimismo, se puso en busca al presidente y tesorero de la asociación, de 40 años y hermano de la otra detenida. El letrado penalista Vicente Monzó, que lleva la defensa de ambos, lo presentó esta semana en dependencias policiales y será citado a declarar por el Juzgado de Instrucción número 17 que lleva la investigación.

Otra intervención en una tienda de derivados del cannabis

Por otra parte, el pasado 4 de agosto la Policía Local de València también decomisó más de cien productos en una tienda de derivados del cannabis que estaba abierta sin licencia.

Una patrulla del distrito del Marítim, que prestaba servicio de vigilancia por la calle Yecla, al llegar a la altura de la Plaza Olof Palmer percibió un fuerte olor a marihuana que procedía de un establecimiento dedicado a la venta de productos de cultivo de cannabis.

Los agentes entraron en el local y se entrevistaron con los propietarios. Lo primero que comprobaron es que carecían de licencia de actividad o declaración responsable, seguro de responsabilidad civil, extintores u hojas de reclamaciones. El comercio tenía expuestos para la venta al público todo tipo de productos relacionados con el consumo de marihuana como CDB, papel de fumar, mecheros, fertilizantes, cachimbas, grinders, boquillas o filtros

Además, encontraron deficiencias en el etiquetado de los productos, ya que o bien no tenían o no indicaba la procedencia y el uso, lo que hace que no se sepa bien si determinados productos se venden para decoración o para ser inhalados o fumados. Los policías constataron que gran parte de los productos que se venden en el comercio eran plenamente coincidentes en aspecto, forma y color a sustancias psicotrópicas ilegales.

La patrulla comprobó que se comercializaban sustancias, como productos con cannabis (CBC), que se consideran estupefacientes según la Convención Única de 1961, al igual que ocurre con otras sustancias como el cannabis o su resina. Según esta norma la fabricación, exportación, comercialización y uso de estas sustancias solo son legales cuando sea para usos medicinales.

Por ello los agentes procedieron al decomiso de toda la sustancia vegetal verdosa (supuestamente cogollos de marihuana o flores de CDB) que no estaban identificadas y etiquetadas, por si su distribución puede suponer un delito de tráfico de drogas. En total se decomisaron cien envases con un valor de venta al público de 2.350 euros y un peso de 761,5 gramos, además de otros productos como papel de fumar, por deficiencias en el etiquetado.