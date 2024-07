Los dos detenidos por el hombre descuartizado en Alicante compraron una radial cinco días antes del hallazgo del torso

Los detenidos por el cadáver que apareció descuartizado y quemado en la partida alicantina de Fontcalent compraron una radial tan solo cinco días antes del macabro hallazgo. La Policía sostiene que esa fue la herramienta utilizada para llevar a cabo el desmembramiento en la casa de la propia víctima. Éste ha sido uno de los indicios en los que se ha apoyado el juzgado de guardia de Alicante para decretar la prisión para los dos detenidos, que se acogieron a su derecho a no declarar y permanecieron en silencio.

Como ya adelantó Información, del mismo grupo editorial que este medio, los dos sospechosos, un hombre y una mujer de 30 y 51 años respectivamente, fueron detenidos el pasado viernes en el barrio Virgen del Carmen de Alicante, once días después del hallazgo del torso calcinado de un hombre en un camino de La Serreta en Fontcalent. A los pocos días, se encontraron la cabeza y las extremidades. Los arrestados estaban viviendo en casa de la víctima y en el registro la Policía halló numerosas evidencias de que ese piso es el escenario donde se produjo el desmembramiento del cadáver. Los dos arrestados pasaron a disposición del juzgado de guardia de Alicante, asistidos por los abogados Miguel Ángel Cánovas y Victoria Casanova, aunque será el juzgado de Instrucción número ocho de Alicante el que continúe con las diligencias, al ser el responsable de las pesquisas. Se les imputan los delitos de homicidio, profanación de cadáver y estafa. Por el momento, los dos detenidos optaron por guardar silencio y se acogieron a su derecho a no declarar.

La Fiscalía pidió para ellos el ingreso en prisión al valorar el riesgo de fuga ante la gravedad de los delitos que se les imputan y los indicios recogidos contra ellos a lo largo de la investigación. Los dos se encontraban viviendo en el domicilio de la víctima, lugar donde se han hallado numerosos vestigios biológicos del fallecido, tanto sangre, como pelo y piel. En esa misma casa, los agentes han intervenido la radial que todo apunta a que se habría usado para desmembrar el cadáver.

La herramienta se compró el 12 de junio en una conocida cadena de bricolaje de la ciudad, tan solo cinco días antes de que aparecieran los primeros restos de la víctima. Las huellas dactilares permitieron la identificación de los restos humanos y éste es el hilo del que ha ido tirando el Grupo de Delincuencia Violenta (UDEV) de la Policía Nacional para culminar la investigación en un tiempo récord.

Las pesquisas policiales han determinado que la noche entre 16 y el 17 de junio, los dos detenidos realizaron desplazamientos en coche hacia la partida de Fontcalent, donde fue encontrado el cadáver la mañana del día 17 de junio. Ambos han podido ser identificados por las cámaras de tráfico, que les captaron en su vehículo por la zona. En el auto en el que se acuerda la prisión, la magistrada concluye que los lugares donde les recogieron las cámaras son compatibles con la zona donde se hallaron los primeros restos. Este vehículo fue trasladado por una grúa durante los registros del viernes a dependencias policiales para determinar si fue el que se utilizó en el traslado del cadáver.

Otro de los elementos que se han valorado es que de la cuenta bancaria de la víctima se produjeron hasta seis extracciones de efectivo con posterioridad a su muerte. Una de ellas la noche de la cremà durante la celebración de las Hogueras. Todo apunta a que de estar ante un crimen, éste habría tenido un móvil económico, ya que los detenidos se encontraban viviendo en la casa de la víctima y también habrían accedido al dinero que tenía en sus cuentas bancarias. De las investigaciones realizadas, se ha determinado que la relación con la víctima era de años. No se trataba de una relación casual, sino de alguien a quien conocían de mucho tiempo atrás, explicaron fuentes cercanas al caso. Los vecinos habían destacado que el fallecido se trataba de una persona solitaria, que apenas salía de su casa porque estaba depresivo.

Aunque los dos detenidos comparecieron ante la magistrada a última hora de la mañana, apenas fueron diez minutos de interrogatorio para cada uno. Las fuentes judiciales consultadas por este diario no descartaron que en un futuro puedan volver a ser citados por el instructor, especialmente una vez que se esclarezcan algunas dudas sobre los hechos.

En la plaza de los juzgados, esperaban numerosos familiares de la mujer detenida a la espera de la comparecencia. En el interior de la sede judicial, había otro grupo de familiares que en cuanto vieron pasar a la mujer detenida le mandaron mensajes de ánimo y le alentaron que dijera la verdad, incidente después de que la Guardia Civil las desalojara del edificio. Tanto para devolverla al calabozo, como para el traslado del segundo arrestado la Policía optó por utilizar los pasillos interiores para evitar que pudieran producirse encontronazos similares. Pasadas las 14.30 horas, se firmaba la orden de prisión provisional comunicada y sin fianza para ambos.

Incógnitas pendientes de la autopsia

A pesar los indicios recogidos en la vivienda, todavía persiste una gran incógnita: cómo murió la víctima. Este extremo todavía no ha podido ser determinado, debido al estado en el que se encontraban los restos encontrados. No sólo el cadáver estaba desmembrado, sino que se le prendió fuego. Las pruebas periciales tienen que seguir haciendo más estudios sobre cuál ha sido la causa de la muerte. Porque por desconocer, se desconoce también la fecha en la que pudo ocurrir el óbito. Fuentes judiciales apuntaron a que el hecho de que el torso se localizara el 17 de junio, esto no quiere decir necesariamente ese mismo día. La identificación de la víctima ha permitido un rápido esclarecimiento de los implicados en estos hechos, pero todavía serán necesarias más pruebas. Por lo pronto, hasta que la autopsia no determine la causa de la muerte no se puede saber si el delito que se les impute es un homicidio o un asesinato. También hay restos pendientes de análisis toxicológicos, ya que entre las posibilidades que se están barajando está el que pudieran haber suministrado algún veneno para acabar con su vida. Pero esto es algo que determinarán las pruebas pendientes.

