Agentes de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional han detenido a un policía del grupo de Consumo, Medio Ambiente y Dopaje de la brigada provincial de Policía Judicial de València por supuestamente haber intentado chantajear a un investigado en una trama de anabolizantes, que no solo no accedió a la extorsión, sino que acabó denunciándole. La detención, mantenida por la Jefatura Superior de València en el más absoluto de los sigilos, se produjo hace alrededor de un mes, a finales de noviembre. Y no es la única consecuencia: la Jefatura ha desmantelado el grupo y ha redestinado a todos sus integrantes, incluido su jefe, a otros puntos de la brigada. Es el segundo policía de ese grupo, ahora mismo extinto, arrestado por corrupción en el plazo de un año.

Los hechos que han derivado en esta nueva detención se produjeron, según algunas de las fuentes consultadas por Levante-EMV, del grupo Prensa Ibérica, hace unos meses, mientras el grupo al que pertenecía el policía, el de Consumo, Medio Ambiente y Dopaje, investigaba una trama de venta de anabolizantes que implicaba a varios dueños de negocios en los que presuntamente se vendían esas sustancias prohibidas. Una de las personas que estaba siendo investigada fue quien denunció que un policía, al que identificó plenamente, se había dirigido a él y le había ofrecido, presuntamente, interferir en su implicación a cambio de cierta cantidad de dinero. Estrategia para desenmascararle Sin embargo, el investigado no solo no accedió al pago de la elevada cantidad de dinero exigida a cambio de salvar su situación, sino que, además, acudió directamente a denunciarle. Esa acusación formal fue derivada a la unidad de asuntos internos, que abrió una investigación durante la cual, al parecer, se habría empleado la figura del agente encubierto para destapar al presunto corrupto. Según las diferentes fuentes a las que ha consultado este diario, la detención del policía sospechoso se habría producido precisamente cuando se iba a materializar el pago, aunque ese extremo no ha podido ser confirmado en fuentes oficiales. La unidad de asuntos internos abrió una investigación tras recibir la denuncia del supuesto extorsionado A raíz de esta detención, la unidad de asuntos internos ha tomado declaración al resto de los policías del grupo de Consumo, Medio Ambiente y Dopaje, incluido su responsable. Aunque la investigación oficial ha concluido que no había nadie más implicado en la trama, la Jefatura Superior de Policía de València ha decidido cortar por lo sano y ha desmantelado ese grupo, redistribuyendo a los agentes en otras unidades. Dos casos en 13 meses La decisión no solo obedece a esta última detención, sino que se sustenta, entre otras cosas, en que hace ahora un año, en octubre de 2022, ya fue detenido otro policía del grupo de Consumo. Ese primer agente fue arrestado por su implicación en una red de narcos, a quienes supuestamente facilitaba información policial reservada a cambio de dinero y con la que presuntamente había colaborado en la introducción de un cargamento de 200 kilos de cocaína por el Puerto de València en plena pandemia, en 2020. Ese agente, que ingresó en prisión tras su detención, fue detenido cuando ya estaba en el grupo de Consumo, pero en realidad habría cometido los hechos, conocidos dentro de la Policía mucho después de que ocurrieran gracias al descifrado de los mensajes de Sky que han dejado al desnudo decenas de operativas de narcos, cuando formaba parte de la plantilla de la Policía Nacional en Paterna. De hecho, sus acciones habrían llegado a salpicar a una compañera, completamente ajena a los hechos, cuyo carné profesional habría usado para consultar, a petición de los narcos, matrículas, antecedentes y otros datos en las bases de información policiales.