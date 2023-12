La Jefatura de Bomberos de Murcia ha hecho entrega ya de su informe referente al incendio de Atalayas que el pasado 1 de octubre segaba la vida de trece personas que se encontraban en una de las discotecas siniestradas. En el acta, que ya se encuentra en poder de las partes, los efectivos desgranan las dificultades añadidas que tuvieron a la hora de acceder a las salas, especialmente a una: Teatre, aquella en la que, según las conclusiones de la Policía Científica, se originó el fuego que luego se extendería a la contigua Fonda.

Y es que, según estos profesionales en extinción de incendios, cuando los efectivos intentaron acceder, por la parte trasera del establecimiento, se vieron obligados a forzar hasta dos puertas hasta llegar a una de las salidas de emergencias. Salida que estaba ubicada en un estrecho pasillo atestado de enseres. "Lo usaban de almacén", apuntan fuentes cercanas al caso. No terminaban las dificultades allí: a continuación había otra puerta que había que forzar, tanto que los bomberos tuvieron que usar una Halligan (herramienta que lleva una garra, una hoja y un pico, especialmente útil para la apertura rápida de diversos tipos de puertas) para abrirla. Al hacerlo, se encontraron una reja y candados. Cuando los reventaron, entraron a la sala.

Los profesionales descubrieron que la zona de evacuación iba a parar a un pasillo que estaba lleno de enseres

Los funcionarios lo sabían

Según la documentación que ya se está analizando en el juzgado que investiga los trece homicidios imprudentes, que esta salida estaba inutilizada era algo de lo cual tenían conocimiento en el Consistorio capitalino desde hacía un lustro. Según se lee en un documento elaborado por funcionarios municipales en 2018, en la salida de evacuación en cuestión había "unas puertas que declaran mantener abiertas cuando la actividad se encuentra en funcionamiento". El local, además, "dispone en este corredor de un cerramiento con candado y de diferentes enseres dispuestos en la zona de evacuación".

No obstante, en Teatre no murió nadie. Los trece cadáveres estaban en Fonda. La sala en la que se originó el fuego fue desalojada correctamente, sin que se registrasen víctimas. Lo que se preguntan desde la discoteca colindante es por qué no les avisaron con más tiempo para haber alertado también a sus clientes.

Por otro lado, se aguarda la llegada inminente de Marco Martínez, supuesto dueño real de Teatre y uno de los investigados, que plantó a los investigadores de la Policía Nacional, que le citaron a declarar en calidad de imputado, por estar en el Caribe. Desde el Grupo de Homicidios no han cursado, de momento, una orden de busca y captura internacional contra el empresario porque él les ha asegurado que volverá a España en apenas unos días y se presentará para declarar. En concreto, según fuentes próximas, se le espera antes de que acabe el año.