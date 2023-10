No han pasado ni 24 horas desde que el Ayuntamiento de Murcia ordenó el precinto inmediato de locales de ocio nocturno con órdenes de cese de actividad. Cerca de las 21.00 horas la Policía Local ha procedido a precintar la sala de conciertos Spectrum, ya que su licencia no estaba vigente. Mientras tanto, otro dispositivo policial ha precintado la discoteca Golden, el tercer establecimiento afectado por el incendio que se cobró trece víctimas el pasado domingo, por no acatar una orden de cierre del Consistorio.

En una rueda de prensa a primera hora de la mañana, el Ayuntamietno aseguró que ya había detectado otros grandes locales de ocio, similares a los siniestrados en el incendio, con órdenes de cese sin ejecutar. La vicealcaldesa y edil de Fomento, Rebeca Pérez, no pudo precisar cuántos establecimientos están en esta situación, pero informó que las revisiones y las inspecciones se están ya realizando, en una primera fase, en las zonas de ocio de Mariano Rojas y Atalayas. Los inspectores están comprobando que las discotecas a las que se les ordenó el cierre hayan acatado el mandato. En caso contrario, procederán a su precinto inmediato. "Hemos tenido que priorizar con un cribado con dos criterios: localización geográfica y áreas con mayor concentración de locales de ocio nocturno, y volumen de afluencia, las que tienen mayor aforo. Tramitaban el cambio de titularidad "Estamos en proceso de legalización de actividad. Llevamos así desde hace dos años", ha declarado a este medio Juan Pedro López, representante de la sala de conciertos. López, sorprendido por el cierre, ha explicado que se acercaron hace dos días a Urbanismo para preguntar si había habido algún cambio en su proceso de tramitación. "Nos dijeron que no, que estaba todo correcto, y que podía seguir con la actividad" ha señalado. El representante de Spectrum ha precisado que esta es una sala de conciertos desde hace 25 años y que el único trámite pendiente que tenían era el de cambio de titularidad. "Lo que se hacía era un cambio de nombre. Para hacerlo hay que hacer una solicitud de actividad desde cero, aunque diga la misma actividad" ha indicado. López ha precisado que quien regenta ahora la sala es una asociación cultural, HMC Espectros, de la que él forma parte. "Por lo visto ha habido un cambio de vista político desde el Ayuntamiento y le han querido dar una vuelta a la ley y ahora están cerrando todos los establecimientos que están en ese punto", ha criticado López, que ha apuntado que les avisaron del precintado con 45 minutos de antelación.