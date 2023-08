Verano negro en violencia machista: 8 crímenes convierten julio en uno de los meses más violentos de la historia

Representantes del Govern de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona han secundado este lunes a un minuto de silencio para condenar el crimen machista que tuvo lugar el domingo en el barrio de Nou Barris, donde un hombre de 34 años asesinó a su pareja, de 29 años, con un arma blanca. Poco después, se ha difundido que la Guardia Civil buscaba al marido de una joven de apenas 22 años que había sido encontrada muerta este mismo lunes en Utrera con un fuerte golpe en la cabeza.

De nuevo, el machismo está generando una espiral de violencia que no cesa y que deja tras de sí ocho asesinatos machistas en un mes -dos de ellos en apenas tres días en Cataluña. No es el peor registro desde que hay estadísticas (dado que julio de 2019 y de 2010 hubo 10 crímenes), pero este julio sí se ha convertido en uno de los meses más violentos desde que hay registros.

De hecho, el repunte de asesinatos ha provocado que el Ministerio de Igualdad haya convocado este martes el comité de crisis que el Gobierno activa cuando en un solo mes se sobrepasan las cinco víctimas mortales, para analizar caso por caso, comprobar si ha habido fallos en el sistema y estudiar posibles medidas de prevención y atención a las víctimas.

Desde que se creó el comité de crisis, en el que participan también Justicia, Interior, la Fiscalía y las comunidades autónomas, en julio de 2022, este órgano se ha reunido en cuatro ocasiones y el acuerdo más tangible adoptado ha sido la decisión de Interior de avisar a las víctimas que presenten una denuncia en el caso de que su agresor sea reincidente y tenga antecedentes por haber maltratado a otras mujeres. De esta forma, las mujeres disponen de más información sobre el posible peligro que corren.

El comité catalán

En Cataluña se ha activado el protocolo que permite atender al entorno de cada víctima tras los asesinatos en Barcelona de este domingo y en Girona el pasado 27 de julio, cuando una mujer de 26 años fue encontrada atada y estrangulada en su casa. El presunto agresor ha confesado el homicidio y está acusado de asesinato, robo con violencia y agresión sexual sin penetración sobre la víctima. Fuentes de la investigación han explicado que mantenían una relación sentimental desde hace poco tiempo. A principios de julio también fue asesinada una mujer de 36 años en Tarragona.

Tras cada crimen machista, la Generalitat también pone en marcha un gabinete de análisis de feminicidios, para analizar cada caso y sus circunstancias. Laia Rosich, directora general para la erradicación de las violencias machistas del Govern, explica a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica, que están estudiando cómo mejorar la metodología de análisis que lleva a cabo este organismo. Hasta ahora se tiene en cuenta si la víctima interpuso algún tipo de denuncia o pidió ayuda en los servicios de atención a mujeres maltratadas u otros lugares, pero se necesitan “datos más cualitativos” sobre cómo era su vida, cómo era el agresor y su entorno para “saber en qué situaciones se podría intervenir antes”.

Pese al repunte de asesinatos este verano, que elevan el número de víctimas mortales a 31 en lo que va de año (32 si se contabiliza oficialmente la víctima de Utrera), Rosich avisa de que “no hay un aumento específico de la violencia machista en verano porque, desgraciadamente, se mantiene muy estable todo el año”. De hecho, hay meses de julio, como el año pasado, cuando se registraron tres víctimas, muy lejos de las ocho de este año.

Factor de riesgo

No obstante, los expertos sí consideran el verano como “factor de riesgo” porque las parejas en vacaciones pasan más tiempo conviviendo y hay un cambio de hábitos que puede provocar más tensiones y la sensación de pérdida de control en el maltratador. Paradójicamente, en julio no se suelen incrementar las peticiones de ayuda en el teléfono de atención a las víctimas o en los servicios presenciales pero sí suele aumentar la demanda cuando finaliza la época estival. “Tras el verano muchas mujeres dicen 'lo he pensado y quiero separarme' o 'hasta aquí he llegado' y hay un repunte de demanda de información”, explica la directora de erradicación de violencias de la Generalitat.

Por ello, en verano no se incrementa el personal de los servicios de ayuda sino que se “dimensiona” a las necesidades fluctuantes, que normalmente son menores en esta época del año, cuando muchas mujeres están de vacaciones, y se incrementan justo después. Algo similar sucede con las llamadas al teléfono de ayuda de la Generalitat (900 900 120), que se mantienen estables a lo largo del año, aunque en agosto y septiembre suele haber un repunte.

No obstante, conviene recordar que muchas víctimas sufren el maltrato en silencio, con una fuerte dependencia emocional y económica del maltratador y, por ello, las instituciones no llegan a protegerlas. Por ejemplo, de las ocho víctimas mortales de este mes, solo una había interpuesto una denuncia.

Especial crueldad

Por ello, Alba Alfageme, psicóloga especialista en violencias machistas y asesora de políticas de seguridad y perspectiva de género de la Generalitat, afirma que “hay que centrarse no solo en la época del año” donde hay más riesgo de que se comentan asesinatos, como es el verano o las navidades, sino sobre todo en “el tipo de asesinato”, dado que la violencia machista tiene características especiales, como demuestra en su opinión que un 30% de los homicidas se suiciden o lo intenten.

Asimismo, en algunos de los últimos crímenes se está observando una especial crueldad. Por ejemplo, el acusado de matar a su mujer a cuchilladas en Logroño el pasado 8 de julio fue detenido en un puente sobre el Ebro con intención de arrojar al río a sus tres hijos. “Lo que busca la violencia es controlar a la pareja -subraya Alfageme-. Cuando los agresores sienten que pierden ese control, la rabia y el enfado contra quien creen que les ha destrozado la vida es tan extremo que la parte emocional se traslada a crímenes muy violentos”.